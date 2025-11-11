Sự cố cầu Sông Lô bộc lộ bất cập trong thi công, hậu kiểm công trình xây dựng

Chiều 11/11, đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ để khảo sát tình trạng xuống cấp cầu Sông Lô (thuộc địa phận xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) nhằm đóng góp thêm ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi).

Chất lương của cây cầu này tuần qua đã gây phẫn nộ trong dư luận bởi sau khi nước rút đã để lộ ra những cọc móng gần như không có lớp bê tông bảo vệ mà trơ ra đất sét và cốt thép gỉ sét, nguy cơ sập cao, mất an toàn cho người qua lại.

Việc khảo sát tình trạng xuống cấp của cầu Sông Lô nhằm thu thập thông tin thực tiễn, trực tiếp phục vụ công tác lập pháp của Quốc hội; từ đó nhận diện những bất cập, chưa hoàn thiện trong chính sách, luật để có những kiến nghị nhằm hoàn thiện dự án Luật, đảm bảo tính khả thi và siết chặt kỷ cương, quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị liên quan đã báo cáo, trao đổi thẳng thắn về thực trạng cầu sông Lô. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã góp ý dựa trên thực tiễn để hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đề nghị, dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) cần quy định rõ việc phân cấp, phân quyền phải gắn trách nhiệm với chính quyền địa phương được phân; cho phép thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng cấp xã phù hợp với điều kiện thực tế, gắn với năng lực, nguồn lực của cấp xã, phường; có quy định về chi phí để lựa chọn đơn vị tư vấn khi xây dựng dự án; cấp đủ kinh phí duy tu bảo dưỡng các công trình sau khi đưa vào sử dụng.

Dự thảo Luật có quy định về quy trình thuê tư vấn và có cơ chế đặc thù để xử lý các công trình trong tình trạng khẩn cấp; có quy định cụ thể về việc thuê chuyên gia có đủ năng lực, trình độ để giám sát công trình trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đề nghị, dự thảo Luật cần có quy định cụ thể hơn về cơ chế huy động, trách nhiệm phối hợp của các tổ chức tư vấn, chuyên gia khi địa phương xảy ra sự cố công trình.

Quy định phải đủ rõ ràng để tránh tình trạng né tránh, chậm trễ hoặc đùn đẩy trách nhiệm, nhất là trong các vụ việc liên quan đến an toàn công trình và tính mạng người dân.

Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng, giúp địa phương chủ động hơn trong xử lý sự cố và bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

Đánh giá cao những ý kiến của tỉnh Phú Thọ đóng góp vào dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, sự cố của cầu Sông Lô đã bộc lộ rõ một số bất cập trong thi công, hậu kiểm công trình xây dựng có liên quan đến Luật Xây dựng cần bổ sung, sửa đổi.

Nêu rõ việc phân cấp, phân quyền phải gắn chặt với năng lực thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bà Nguyễn Thanh Hải cũng đề nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cần khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục sự cố để bảo đảm sinh hoạt và an toàn cho người dân khi tham gia lưu thông qua cầu Sông Lô; tiếp tục làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến sự cố cầu Sông Lô; tiếp tục rà soát, kiểm tra, đánh giá lại độ an toàn của hệ thống cầu đường bộ trên địa bàn tỉnh…

Đoàn công tác sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị để đề xuất cơ quan soạn thảo bổ sung vào dự thảo Luật, hướng tới bịt kín khoảng trống quản lý, nâng cao chất lượng và an toàn công trình, giảm thiểu tối đa nguy cơ tái diễn sự cố tương tự trong thời gian tới.

Liên quan đến sự cố hư hỏng cầu sông Lô, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức phân luồng giao thông qua cầu Sông Lô để bảo đảm an toàn cho người dân.

Đặc biệt từ ngày 27/10, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã có thông báo tạm dừng khai thác công trình cầu, phân luồng tổ chức giao thông qua cầu Sông Lô để khảo sát và đánh giá nhằm đưa ra giải pháp khắc phục./.

Phú Thọ: Khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng tại cầu Sông Lô Liên quan đến sự cố hư hỏng nghiêm trọng tại cầu Sông Lô, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.”