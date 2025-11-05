Vụ cầu Sông Lô hư hỏng: Kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật

Qua một số nguồn tin phán ánh về tình hình cầu Sông Lô, trên địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có nguy cơ mất an toàn, ngày 5/11, Công an tỉnh Phú Thọ đã thông báo các thông tin liên quan.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh kiểm tra thực tế tại hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.

Kiểm tra thực tế tại hiện trường những ngày gần đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận thấy cầu Sông Lô có hiện tượng hư hỏng như thông tin phản ánh.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh đưa vụ việc giải quyết theo thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ và một số đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định và đang điều tra, xác minh xử lý đối với những cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thi công, vận hành cầu Sông Lô.

Trước đó, ngày 27/10/2025, một số nguồn tin phản ánh đến Công an tỉnh Phú Thọ về tình hình cầu Sông Lô, trên địa bàn xã Đoan Hùng có nguy cơ mất an toàn: “Khi phát hiện mực nước sông qua khu vực cầu Sông Lô thấp, lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ta một hốc lớn cao khoảng 2m, có một móng cọc lộ ra cốt thép gỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ. Cầu Sông Lô mới đã được đưa vào sử dụng được hơn 10 năm nhưng đã phát hiện những hư hỏng nghiêm trọng.”

Cùng ngày 27/10, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ có văn bản cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu Sông Lô trong thời gian chờ các cơ quan chức năng có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn./.

Cầu Sông Lô xuống cấp trầm trọng, Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương kiểm định Sau 10 năm đi vào hoạt động, cầu Sông Lô tại tỉnh Phú Thọ đã xuống cấp trầm trọng, nhiều chân trụ cầu lộ ra phần sắt thép, bên trong rỗng, không có bê tông.