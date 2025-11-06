Phú Thọ: Khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng tại cầu Sông Lô

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua tiếp nhận nguồn tin báo của Báo Phú Thọ và một số trang thông tin điện tử phản ánh về sự cố hư hỏng nghiêm trọng tại cầu Sông Lô, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật./.

Vụ cầu Sông Lô hư hỏng: Kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh kiểm tra thực tế tại hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.