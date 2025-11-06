Xã hội

Pháp luật

Phú Thọ: Khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng tại cầu Sông Lô

Liên quan đến sự cố hư hỏng nghiêm trọng tại cầu Sông Lô, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.” 

Trụ T3 của cầu Sông Lô bị hư hỏng, lộ nguyên phần bêtông, cốt thép dưới chân cầu. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)
Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua tiếp nhận nguồn tin báo của Báo Phú Thọ và một số trang thông tin điện tử phản ánh về sự cố hư hỏng nghiêm trọng tại cầu Sông Lô, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật./.

