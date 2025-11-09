'Phải thay đổi hoàn toàn tư duy, kỹ năng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp'

Chiều 9/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025; giải ngân xây dựng cơ bản và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn nêu rõ tình hình kinh tế-xã hội của Lào Cai 10 tháng qua cơ bản ổn định và tín hiệu tích cực.

Trong 9 tháng của năm, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,38%, đứng thứ 4/9 địa phương khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ, đứng thứ 22/34 tỉnh, thành phố. Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành đạt 102 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 3/9 trong vùng và đứng thứ 25/34 tỉnh, thành phố.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 7.618 tỷ đồng bằng 49,3% kế hoạch tỉnh giao. Riêng đối với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, giải ngân đạt 6.419 tỷ đồng, bằng 70,1% kế hoạch (đứng thứ 5/34 tỉnh, thành phố). Hệ thống trung tâm phục vụ hành chính công các cấp vận hành ổn định, thông suốt; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt cao (trên 97%).

Đặc biệt, cấp xã đã phát huy vai trò gần dân, sát dân, giải quyết khối lượng lớn hồ sơ với tỷ lệ đúng hạn gần 98%, khẳng định hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội của Lào Cai vẫn còn tồn tại một số khó khăn trong lĩnh vực công nghiệp; xuất, nhập khẩu; tình hình thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường...

Đặc biệt, trong triển khai chính quyền 2 cấp, đội ngũ cán bộ chuyên trách về địa chính, tài chính, xây dựng còn hạn chế. Cơ sở vật chất, phòng làm việc, hội trường, trang thiết bị làm việc của một số xã chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số xã việc bố trí trụ sở làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan, đơn vị khác ở cách xa nhau (tại trụ sở của các xã, phường trước hợp nhất) khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị Phó Thủ tướng và Đoàn công tác của Chính phủ quan tâm nghiên cứu, có chính sách ưu đãi đầu tư để khuyến khích, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện dự án trọng điểm của địa phương nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội tại các lĩnh vực, địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt, để bảo đảm vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương kiến nghị Thủ tướng, Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ nguồn kinh phí 3.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để sửa chữa, cải tạo trụ sở, nhà công vụ, mua sắm trang thiết bị cho các cơ quan, đơn vị, các xã, phường.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những kết quả Lào Cai đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội gắn với tiến bộ công bằng xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan hệ đối ngoại; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đạt được nhiều kết quả phấn khởi và ấn tượng.

Đặc biệt, về chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền các địa phương phải thay đổi hoàn toàn về tư duy, phương thức, kỹ năng vận hành, tư duy quản trị địa phương với các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền; chú trọng chuyển đổi số; phát huy tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm của cộng đồng; tạo sự kiến tạo bằng động lực dẫn dắt từ chính quyền địa phương. Lào Cai cần tiếp tục rà soát, đánh giá, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ hiện có, đặc biệt là cán bộ cấp xã; củng cố tăng cường chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã.

Phó Thủ tướng ghi nhận đề xuất của tỉnh Lào Cai về vấn đề sửa chữa, cải tạo trụ sở, nhà công vụ, mua sắm trang thiết bị cho các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, đồng thời cho biết sẽ xem xét, tổng hợp tại các địa phương để có đề án hỗ trợ.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Thời gian còn lại của năm 2025 không còn nhiều, muốn đạt được kết quả đề ra, Lào Cai cần nhận diện đầy đủ toàn diện sâu sắc lợi thế của tỉnh sau sáp nhập để tạo động lực cho sự phát triển vùng; quan tâm chú trọng xây dựng chương trình, đề án chiến lược cho sự phát triển 5-10 năm tới.

Về giải ngân vốn xây dựng cơ bản, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Lào Cai phấn đấu trong năm 2025 đạt từ 95-100% kế hoạch được phủ giao. Địa phương cần tiếp tục tập trung vào cải cách hành chính, thủ tục hành chính; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số; ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng số; thu hút nguồn nhân lực có chất lượng; phát huy được vai trò của các xã biên giới, đồng bào dân tộc vùng biên giới./.

