Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị can Nguyễn Văn Đài

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 9/12/2025, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Cáo trạng số 02/CT-VKSTC-V1 truy tố bị can Nguyễn Văn Đài về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Đài; giới tính: Nam; sinh ngày: 6 tháng 5 năm 1969 tại tỉnh Hưng Yên; nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phòng 302, Z8 Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội; nơi ở hiện tại: Cộng hòa Liên bang Đức; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Tin lành; Giấy Chứng minh nhân dân số 012216392, do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 15/12/2005.

Nguyễn Văn Đài có 2 tiền án: Bản án hình sự phúc thẩm số 1037/2007/HSPT ngày 27/11/2007 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xử phạt 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã chấp hành xong Bản án nhưng chưa được xóa án tích).

Bản án hình sự sơ thẩm số 117/2018/HS-ST ngày 05/4/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999 (Bản án có hiệu lực pháp luật; Nguyễn Văn Đài được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo Quyết định số 207/2018/QĐ-CA ngày 07/6/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

Bị can đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Việt Nam truy nã theo Quyết định truy nã số 1643/QĐTN-ANĐT-P3 ngày 5/12/2025.

Căn cứ Điều 141, Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu bị can Nguyễn Văn Đài đến trụ sở cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015./.

