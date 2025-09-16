Lào Cai: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Chiều 16/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thông tin, đơn vị đã phối hợp với phòng nghiệp vụ của Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đấu tranh thành công chuyên án về tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Trước đó, ngày 1/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiếp nhận trình báo của 1 công dân Trung Quốc tên Liu Xiang (Lưu Tường, sinh ngày 28/7/2006, quốc tịch Trung Quốc, dân tộc Di, hiện tại ở huyện Kim Bình, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) về việc đã bị một số đối tượng người Việt Nam cấu kết với người Trung Quốc lừa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để đưa đi Campuchia làm thuê.

Theo trình báo, Lưu Tường được một người Trung Quốc giới thiệu sang Việt Nam làm thuê với mức lương 1 vạn nhân dân tệ/tháng.

Sau khi đồng ý, Lưu Tường được hướng dẫn đến thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc) để có người đón, sau đó Tường được đưa lên thuyền vượt biên sang Việt Nam và bố trí lưu trú tại một căn hộ ở phường Lào Cai.

Tuy nhiên trong quá trình ở đây, Lưu Tường tình cờ nghe được cuộc trao đổi qua điện thoại của các đối tượng, từ đó nảy sinh nghi ngờ.

Lợi dụng sơ hở, Lưu Tường bỏ trốn ra ngoài, sau đó liên hệ với Công an Trung Quốc và được hướng dẫn đến Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai để trình báo, xin hỗ trợ.

Ngay sau khi phát hiện Lưu Tường bỏ trốn và đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai trình báo, ngày 3/9, có 5 đối tượng đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai để đầu thú về việc tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Các đối tượng gồm: Vũ Thị Bích (sinh năm 1982, ở tổ 5 Duyên Hải, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai); Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1972 ở thôn Lũng Vị, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội); Lý Văn Táp (sinh năm1986 ở Bản Dằm, xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai); Tẩn Ồng Nhị (sinh năm 2003 ở thôn Khe Luộc, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 1966 ở thôn Tân Thành, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai).

Tại Đồn Biên phòng, bước đầu các đối tượng khai nhận, Vũ Thị Bích là người trực tiếp liên hệ, thỏa thuận giá cả với chủ người Trung Quốc về việc đón các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với tiền công là 4.600 nhân dân tệ/người.

Nguyễn Văn Dũng là người trực tiếp được Bích thuê đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam với giá tiền công 3.000 nhân dân tệ/người.

Lý Văn Táp là người được Dũng giao sang Trung Quốc nhận người (Trung Quốc), sau đó hướng dẫn họ xuống bờ sông lên thuyền để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, tiền công Dũng trả cho Táp là 900.000 đồng/người.

Hai đối tượng Tẩn Ồng Nhị và Nguyễn Đức Thắng được Dũng giao lái thuyền từ khu vực bờ sông Hồng bên Việt Nam (gần khu vực chợ Cốc Lếu) ngược dòng sang bờ sông Hồng phía Trung Quốc (cách khu vực Cửa khẩu Hà Khẩu khoảng 500m) để đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Tiền công Dũng trả cho Nhị và Thắng mỗi người 300.000 đồng/chuyến.

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiến hành lập biên bản tiếp nhận người đầu thú, tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng trên để tiến hành điều tra.

Căn cứ kết quả điều tra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" để điều tra theo thẩm quyền./.

