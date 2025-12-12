An Giang dành hơn 38 tỷ đồng hỗ trợ nông dân sản xuất lúa chất lượng cao

Chiều 12/12, ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, từ vụ Đông Xuân 2025-2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang sẽ tổ chức thực hiện thí điểm 10 mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long với tổng kinh phí thực hiện trên 38 tỷ đồng nhằm làm cơ sở triển khai đồng bộ, hiệu quả Đề án 1 triệu ha canh tác lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại An Giang.

Theo đó, để thiết lập nền tảng kỹ thuật cho vùng sản xuất lúa phát thải thấp, tỉnh An Giang sẽ thực hiện các mô hình thí điểm áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 145/QĐ-TT-CLT ngày 27/3/2024 của Cục Trồng trọt tại các xã Cần Đăng, Cô Tô, Châu Phong, Thoại Sơn, Long Điền, Phú An, Núi Cấm, Nhơn Hội, Mỹ Thạnh Tây và phường Vĩnh Tế; với quy mô 50ha/mô hình, xuyên suốt trong 3 vụ (từ vụ Đông Xuân 2025-2026 đến hết vụ Thu Đông 2026) để làm căn cứ cho kiểm đếm khí phát thải; đồng thời, mô hình đảm bảo thực hiện theo đúng các tiêu chí của quy trình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp do Cục Trồng trọt đã ban hành.

Tham gia các mô hình thí điểm, bà con nông dân sẽ được hỗ trợ tối đa 50% giống, 50% phân bón và 30% thuốc bảo vệ thực vật, phần còn lại do nông dân đối ứng.

Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện 10 mô hình thí điểm trong suốt 3 vụ là trên 38 tỷ đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa được phân bổ cho Sở Nông nghiệp và Môi trường năm 2025 và năm 2026.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Trần Thanh Hiệp cho rằng, các mô hình thí điểm được triển khai sẽ là cơ sở thực tế để tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sử dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật theo quy trình một triệu ha lúa chất lượng cao, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người nông dân.

Đồng thời, đây là cơ sở để địa phương tổ chức nhân rộng Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao giai đoạn tới trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần thực hiện các cam kết của Chính phủ tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 (COP26), hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Tranh thủ nước rút, nhiều nông dân xã Định Mỹ (tỉnh An Giang) xuống giống lúa Đông Xuân 2025-2026 cho kịp lịch thời vụ. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Đối với các mô hình thí điểm, sẽ áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, gieo cấy, đến chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và sau thu hoạch.

Cụ thể, giảm lượng lúa giống gieo sạ trong vụ Đông Xuân 2025-2026 xuống còn 80 kg/ha, vụ Hè Thu 2026 và Thu Đông 2026 xuống còn 65 kg giống/ha; giảm 30% lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học; giảm 20% lượng nước tưới so với canh tác truyền thống; 100% diện tích áp dụng ít nhất một quy trình canh tác bền vững như 1 phải 5 giảm, tưới ngập khô xen kẽ, tiêu chuẩn sản xuất lúa bền vững (Sustainable Rice Platform-SRP), các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt được chứng nhận và được cấp mã số vùng trồng.

Đặc biệt, 100% diện tích tham gia thí điểm được san phẳng mặt ruộng điều khiển bằng tia laser và các công nghệ phù hợp khác như: máy cấy, máy gieo sạ theo cụm kết hợp bón vùi phân, máy sạ hàng kết hợp vùi phân, sử dụng cảm biến và điều khiển tự động tưới nước, sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để gieo sạ, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật…

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp An Giang khuyến khích bà con nông dân giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bảo tồn tối đa đa dạng sinh học, hướng đến sản xuất an toàn; thu hoạch đúng thời điểm (khi lúa chín 85%-90%), sử dụng máy gặt đập liên hợp, giảm thất thoát sau thu hoạch; rơm được thu gom ra khỏi ruộng có thể sử dụng trồng nấm rơm, thức ăn cho gia súc, sản xuất phân bón hữu cơ hoặc các mục đích khác có hiệu quả kinh tế và môi trường.

Hạn chế không đốt rơm rạ để tránh mất dinh dưỡng, giảm ô nhiễm môi trường, không vùi rơm tươi trên ruộng ngập nước. Có thể, băm nhỏ và cày, xới vùi kết hợp phun chế phẩm vi sinh phân hủy rơm rạ…

Mặt khác, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường, xã tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng các kỹ thuật của quy trình sản xuất 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, hướng đến mục tiêu hình thành và phát triển bền vững 351.362 ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tổ chức lại hệ thống sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị vào năm 2030./.

