Nhật Bản và Brazil hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Ngày 12/12, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo chính phủ nước này sẽ cung cấp khoản viện trợ khẩn cấp không hoàn lại trị giá 1,5 triệu USD để giúp Việt Nam khắc phục thiệt hại nghiêm trọng do bão lũ gây ra ở khu vực miền Trung vừa qua.

Phát biểu tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cho biết khoản viện trợ nói trên sẽ được Nhật Bản chuyển đến Việt Nam thông qua các tổ chức quốc tế trong thời gian sớm nhất.

Cụ thể, Nhật Bản cung cấp nhu yếu phẩm cơ bản trị giá 1 triệu USD thông qua Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), cung cấp nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường trị giá 500.000 USD thông qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

Ngoại trưởng Motegi cho biết thêm, thời gian gần đây, tại Đông Nam Á đã xảy ra nhiều thiệt hại do bão và lũ lụt. Nhật Bản đã và đang thực hiện những hỗ trợ phù hợp dựa trên nhu cầu và yêu cầu của từng quốc gia. Trong tương lai, nếu tiếp tục xảy ra những tình huống tương tự, Nhật Bản cũng sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ trong khả năng.

Trong khi đó, tại Brazil, những ngày qua, nhiều tổ chức, doanh nghiệp và bạn bè ở nước sở tại đã hưởng ứng lời kêu gọi Phòng Thương mại Brazil-Việt Nam chung tay hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

Tập đoàn JBS - một trong những doanh nghiệp chế biến thực phẩm lớn nhất Brazil và có hoạt động hợp tác với nhiều đối tác Việt Nam - đã tiên phong ủng hộ 20.000 USD cùng 1.000 bộ chăn, ga, đệm cho các gia đình chịu ảnh hưởng, nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng lũ.

Ngoài ra, về phía Chính phủ Brazil, Cơ quan Hợp tác Brazil (ABC) thuộc Bộ Ngoại giao Brazil cho biết trong cuộc làm việc với đoàn công tác của Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Đảng, do Phó Trưởng ban Nguyễn Đức Hiển dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại Brazil đầu tháng 12, cơ quan này cho biết đang nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ phù hợp dành cho người dân miền Trung Việt Nam.

Đoàn công tác của Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Đảng do ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban dẫn đầu và Đại sứ Bùi Văn Nghị làm việc với Cơ quan Hợp tác (ABC) của Bộ Ngoại giao Brazil. (Ảnh: TTXVN phát)

ABC nhấn mạnh sẽ xem xét khả năng chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý thiên tai, ứng phó với lũ lụt và tái thiết sau thảm họa, những lĩnh vực mà Brazil đã tích lũy được nhiều bài học thực tiễn trong những năm gần đây.

Một số doanh nghiệp Brazil trong các lĩnh vực logistics, nông nghiệp và chuỗi cung ứng cũng đang tích cực xem xét hỗ trợ chi phí vận chuyển và tài trợ hàng hóa cứu trợ gửi tới Việt Nam.



Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Brazil và Bộ Ngoại giao Việt Nam để bảo đảm mọi nguồn hỗ trợ được chuyển đến Việt Nam một cách kịp thời, an toàn và hiệu quả.

Bên cạnh những đóng góp trên, nhiều Đại sứ quán tại địa bàn và Hội hữu nghị Brazil-Việt Nam cũng đã có thư, điện chia buồn trước những thiệt hại về người và của trong các trận lũ lụt vừa qua tại Việt Nam./.

