Bản tin 60s ngày 30/10/2025 gồm những nội dung sau:
Nga gửi gần 30 tấn hàng viện trợ đến Việt Nam hỗ trợ vùng lũ.
“Thần đèn” bắt đầu di dời ngôi nhà xây nhầm ở Hải Phòng.
Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường công tác quản lý sau vụ đột nhập 2 công ty xổ số.
Vietnam Airlines áp dụng cân hành lý xách tay vượt chuẩn, hành khách nói gì?
Từ 1/11, giao dịch từ 500 triệu đồng phải khai báo.
Bắt tạm giam một phụ nữ liên quan sai phạm của Hoàng Hường.
Liên hợp quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài hơn 60 năm với Cuba.
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp tại Hàn Quốc./.