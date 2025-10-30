Xã hội
Nga gửi gần 30 tấn hàng viện trợ đến Việt Nam hỗ trợ vùng lũ

Sáng 30/10, gần 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp của Chính phủ Nga đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài, trước khi được chuyển đến người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt tại thành phố Huế.

Bản tin 60s ngày 30/10/2025 gồm những nội dung sau:

Nga gửi gần 30 tấn hàng viện trợ đến Việt Nam hỗ trợ vùng lũ.

“Thần đèn” bắt đầu di dời ngôi nhà xây nhầm ở Hải Phòng.

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường công tác quản lý sau vụ đột nhập 2 công ty xổ số.

Vietnam Airlines áp dụng cân hành lý xách tay vượt chuẩn, hành khách nói gì?

Từ 1/11, giao dịch từ 500 triệu đồng phải khai báo.

Bắt tạm giam một phụ nữ liên quan sai phạm của Hoàng Hường.

Liên hợp quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài hơn 60 năm với Cuba.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp tại Hàn Quốc./.

(Vietnam+)
Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5 tổ chức nấu, cấp phát suất ăn, nước uống, thuốc men hỗ trợ người dân ở vùng ngập sâu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Quân khu 5 bảo đảm suất ăn, chăm lo nhân dân vùng bị thiên tai

Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5 yêu cầu các cơ quan chức năng của Cục, nhất là ngành Quân nhu, Quân y, Doanh trại và các đơn vị có phương tiện cơ động, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng quân sự trên địa bàn, tổ chức nấu, cấp phát suất ăn, nước uống, thuốc men và hỗ trợ di chuyển tài sản, người dân ra khỏi vùng ngập sâu.

