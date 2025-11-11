Tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp cho người dân ảnh hưởng bởi mưa, lũ tại Đà Nẵng

Chiều 11/11, tại khu vực sân bay quốc tế Đà Nẵng, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tổ chức tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp của Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (Trung tâm AHA) cho người dân chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa, lũ vừa qua trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, cho biết chuyến bay hạ cánh vào hồi 12 giờ trưa 11/11 và là chuyến bay đầu tiên trong tổng số 3 chuyến bay vận chuyển hàng hóa viện trợ của Trung tâm AHA.

Tổng số lượng hàng gồm 3.648 bộ dụng cụ thiết yếu gia đình, 1.999 bộ dụng cụ bếp, 3.000 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân với giá trị ước tính khoảng hơn 264.000 USD. "Dự kiến, 2 chuyến bay vận tải còn lại sẽ hạ cánh vào tối 11 và sáng 12/11," đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết.

Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp của Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai, cho người dân chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa, lũ vừa qua trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.



Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng là đơn vị tiếp nhận hàng hóa viện trợ nêu trên và chuyển tới tay người dân các địa phương chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa, lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua.

Trong đợt mưa lũ kéo dài nhiều vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, khiến 12 người thiệt mạng, 4 người mất tích, 47 người bị thương và gây thiệt hại vật chất hơn 837 tỷ đồng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, cho thấy từ ngày 25-31/10, khu vực xuất hiện đợt mưa lớn lịch sử với tổng lượng mưa tại nhiều địa phương vượt 1.000mm, trong đó xã Trà Giáp ghi nhận mức cao nhất 1.548mm. Đáng chú ý, mưa kéo dài đã khiến hàng chục xã, phường bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng, nhiều tuyến đường bị chia cắt, giao thông tê liệt, trong đó một số xã, phường ngập trọng điểm như: Xã Nam Phước, phường Điện Bàn, phường An Thắng, phường Hội An…

Tổng số lượng hàng viện trợ từ Trung tâm AHA gồm 3.648 bộ dụng cụ thiết yếu gia đình, 1.999 bộ dụng cụ bếp và 3.000 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân.



Trước đó, trong tháng 10/2025, Trung tâm AHA cũng triển khai hỗ trợ hàng hóa cho người dân chịu ảnh hưởng bởi bão và mưa lũ tại tỉnh Cao Bằng.

Tính đến ngày 10/11/2025, các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10, bão số 11, bão số 12 và mưa lũ sau bão với tổng kinh phí khoảng 10,5 triệu USD.

Trong đó, thông qua phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Chính phủ Australia, Chính phủ Liên Bang Nga, Trung tâm AHA, Chính phủ Singapore, UNICEF, Tổ chức Di cư quốc tế, Save the Children, ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Samaritan's Purse, Tzu Chi (Đài Loan, Trung Quốc), CRS tại Việt Nam, FAO, WWF tại Việt Nam cũng cung cấp viện trợ quốc tế khẩn cấp.

Các khoản viện trợ gồm: Tiền mặt, hỗ trợ phục hồi sinh kế nông nghiệp, nước uống đóng chai, thiết bị lọc nước, chăn màn, thùng nhựa chứa nước, tấm nhựa plastic đa năng, bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, bộ dụng cụ gia đình, sửa chữa nhà cửa, bộ dụng cụ bếp, dụng cụ học tập,... cho người dân bị ảnh hưởng tại các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh Trung tâm AHA, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết đã có 5 quốc gia, tổ chức quốc tế đang triển khai các hỗ trợ khẩn cấp tại các tỉnh miền Trung Việt Nam sau bão số 12 và mưa lũ sau bão, bao gồm: Chính phủ Liên bang Nga, Tổ chức Samaritan's Purse, Tổ chức ActionAid tại Việt Nam, Tổ chức Y tế thế giới và Tổ chức ISET-International./.

