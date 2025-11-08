Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thăm hỏi người dân vùng bị bão lũ tại Đắk Lắk

Chiều 8/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân bị thiệt hại sau bão số 13 tại xã Xuân Cảnh (tỉnh Đắk Lắk).

Đến thăm bà Huỳnh Thị Nhau (sinh năm 1950, trú tại thôn Hòa An, xã Xuân Cảnh), là hộ nghèo, đơn thân, có nhà bị sập hoàn toàn trong bão số 13, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính động viên, chia sẻ và tặng quà cho bà; đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương hỗ trợ để bà sớm xây dựng lại căn nhà mới ổn định cuộc sống.

Thăm gia đình vợ chồng ông Nguyễn Văn Dờ (sinh năm 1939, trú tại thôn Hòa An, xã Xuân Cảnh) là hộ nghèo có nhà tốc mái trong bão, Phó Thủ tướng động viên gia đình vượt qua khó khăn trước mắt, nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai. Chính quyền địa phương cũng sẽ cử lực lượng giúp đỡ gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Đến thăm một số trường Tiểu học và Trung học Cơ sở trên địa bàn xã Xuân Cảnh bị ảnh hưởng nặng nề sau bão, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính động viên thầy cô và học sinh nhà trường khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định để sớm đón học sinh đi học trở lại. Lực lượng địa phương tiếp tục hỗ trợ nhân lực để nhà trường khắc phục hậu quả sau bão số 13.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Xuân Cảnh, sau bão số 13, toàn xã có 25 nhà sập hoàn toàn; ước thiệt hại khoảng 7,5 tỷ đồng. Địa phương có 447 nhà tốc mái, ước thiệt hại 67 tỷ đồng. Toàn xã có trên 70% lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn.

Các tuyến đường bêtông liên thôn, liên xóm bị hư hỏng ước tính thiệt hại 74 tỷ đồng. Một số trụ sở, cơ quan, trường học trên địa bàn bị tốc mái, hư hỏng, ước thiệt hại 50 tỷ đồng.

Hiện chính quyền địa phương đang huy động tối đa lực lượng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống./.

