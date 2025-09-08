An Giang khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép

Ngày 8/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa qua, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Mạng (sinh năm 1972, trú tại xã Prey Chay, huyện Koh Thum, tỉnh Kandal, Campuchia) để điều tra hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.”

Các quyết định trên được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Qua điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định: Tháng 7/2025, Lê Văn Mạng tham gia đường dây đưa người không hộ chiếu sang Campuchia đánh bạc dưới hình thức “đá gà ăn tiền,” được trả công 400.000 - 500.000 đồng/ngày.

Ngày 16/8/2025, theo chỉ đạo của chủ trường gà, Mạng dùng vỏ lãi đưa 9 người dân từ chân cầu Long Bình, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang sang Campuchia tham gia đánh bạc.

Sau đó Mạng chở những người này về lại Việt Nam thì bị Công an tỉnh An Giang phát hiện. Ngày 19/8/2025, biết không thể che giấu hành vi, Mạng đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Công an tỉnh An Giang, hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép” của Lê Văn Mạng đã vi phạm các quy định trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra vụ án./.

