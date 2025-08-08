Tây Ninh: Triệt phá trường gà quy mô lớn, tạm giữ 51 đối tượng

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, thông tin đơn vị đang phân loại 51 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện phía sau nhà Trần Anh Minh (sinh năm 1975, ấp Gò Dồ, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh) thường xuyên xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt cùng hàng chục xe máy và ô tô ra vào có dấu hiệu bất thường.

Xác định đây là tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Bình Hiệp và Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Tây Ninh) triển khai kế hoạch triệt phá.

Sau thời gian theo dõi, mật phục, khoảng 12 giờ 30, ngày 7/8, trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức “đá gà cựa” thắng, thua bằng tiền, lực lượng chức năng đã bắt quả tang.

Phát hiện tổ công tác, các đối tượng ném tang vật để phi tang và tìm cách bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng chức năng kịp thời chốt chặn, truy đuổi, bắt giữ 51 đối tượng liên quan.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật, gồm hơn 200 triệu đồng, 15 con gà đá, 10 cặp cựa sắt, 1 cân điện tử, 43 xe môtô, 1 xe ôtô và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật./.

