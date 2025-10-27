Hà Nội: Làm rõ thông tin người phụ nữ bị đuối nước tại hồ Hoàn Kiếm

Ngày 27/10, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội thông tin về việc một người phụ nữ bị đuối nước tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Cụ thể, khoảng 7 giờ ngày 25/10, một số người dân tập thể dục tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (vị trí đối diện nhà số 9 Hàng Khay) phát hiện một phụ nữ có biểu hiện không bình thường đang bơi dưới hồ, đã kêu gọi người giúp đỡ.

Công an phường Hoàn Kiếm đã liên hệ lực lượng cứu hộ Đội 7 Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) và Trung tâm cấp cứu 115 để hỗ trợ cứu người.

Công an phường, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cùng người dân đã vận động người phụ nữ di chuyển vào bờ. Tuy nhiên, người phụ nữ không vào bờ mà tiếp tục bơi ra giữa hồ.

Đội viên Đội An ninh trật tự thuộc Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã cùng với một người đàn ông ngoại quốc bơi ra để cứu người phụ nữ trên và đưa vào bờ trong tình trạng khỏa thân.

Lực lượng cứu hộ Đội 7 Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) và Trung tâm cấp cứu 115 đã tiến hành sơ cứu tại chỗ đối với người phụ nữ trên và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi.

Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra sự việc, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân; đồng thời xác minh nhân thân, danh tính người bị nạn.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại hình ảnh một người phụ nữ khỏa thân, lội xuống hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Ít phút sau, người này dần di chuyển ra khu vực nước sâu hơn, có dấu hiệu mất kiểm soát và nghi bị đuối nước...

Hiện, Đảng ủy-Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm đang tiếp tục chỉ đạo Công an phường phối hợp với các đơn vị chức năng xác định danh tính và thân nhân của nạn nhân để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mai táng theo quy định./.

