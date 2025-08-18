Quảng Trị: Xây dựng đặc khu Cồn Cỏ mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh

Chiều 18/8, Đảng bộ đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội xác định xây dựng đặc khu Cồn Cỏ mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh.

Dịp này, Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy đặc khu Cồn Cỏ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Xuân Anh được chỉ định là Bí thư Đảng ủy đặc khu Cồn Cỏ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị Đoàn Sinh Hòa nhấn mạnh Đặc khu Cồn Cỏ là đơn vị được giữ nguyên mô hình, địa giới hành chính của huyện đảo Cồn Cỏ, trước khi thực hiện chủ trương hợp nhất đơn vị hành chính hai cấp.

Ông Trần Xuân Anh được chỉ định là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Cồn Cỏ nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, Cồn Cỏ từng là “lá chắn thép” bảo vệ vùng biển quê hương, nơi ghi nhận nhiều chiến công oanh liệt của quân dân Quảng Trị và cả nước.

Ngày nay, Cồn Cỏ đã có bước chuyển mình rõ nét, kinh tế, xã hội có bước tiến mới, quốc phòng, an ninh được củng cố; diện mạo và đời sống ngày càng nâng lên.

Thời gian tới, Đảng bộ đặc khu phải định vị rõ hơn tầm quan trọng về vị trí, vai trò của đặc khu trong tổng thể phát triển chung của tỉnh Quảng Trị; phát triển kinh tế biển phải bám sát vào quy hoạch tỉnh, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; tập trung phát triển du lịch, dịch vụ, trong đó lấy du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp làm định hướng chính kết hợp đầu tư mở rộng âu thuyền, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, cảng cá đa năng; nghiên cứu thí điểm phát triển về năng lượng tái tạo.

Cồn Cỏ quan tâm đầu tư các công trình phục vụ dân sinh, các thiết chế văn hóa; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, quân và dân trên đảo; đẩy mạnh ứng khoa học công nghệ, chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tạo những bứt phá mới trong phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng đặc khu Cồn Cỏ “mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh."

Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Cồn Cỏ ra mắt nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ đặc khu Cồn Cỏ đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm; 7 chương trình, dự án, công trình trọng điểm; 2 nội dung đột phá.

Đảng bộ phấn đấu trong nhiệm kỳ 2025-2030, tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm từ 10-15%; lượng khách du lịch bình quân hằng năm tăng 10-15%.

Đến năm 2030, địa phương đón 15.000-20.000 lượt khách/năm; doanh thu từ du lịch, dịch vụ đạt trên 25 tỷ đồng/năm; tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người so với năm 2025 đạt 31%; phấn đấu không có hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Cồn Cỏ Trần Xuân Anh cho biết để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Đảng bộ đặc khu Cồn Cỏ xác định tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; tạo bước chuyển biến trong công tác cải cách hành chính; công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy hành chính năng động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả.

Đảng bộ đặc khu Cồn Cỏ tập trung hoàn thành Đề án “Phát triển Cồn Cỏ mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh” và triển khai theo lộ trình; xây dựng một số cơ chế, chính sách thu hút đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư vào đặc khu Cồn Cỏ; hình thành liên kết với các khu du lịch trong và ngoài tỉnh; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; hình thành một số loại dịch vụ mới theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững./.

