Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào: Kỳ tích đặc biệt của “ý Đảng, lòng dân"

Với 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đã được xóa, chuyển thành những căn nhà mới khang trang chỉ sau hơn 1 năm 4 tháng - Việt Nam đã làm nên kỳ tích trong công cuộc giảm nghèo.

Sau 1 năm 4 tháng 13 ngày “chỉ bàn làm, không bàn lùi” và 1​0 tháng 21 ngày triển khai cao điểm “450 ngày đêm” hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đảm bảo “mái ấm cho đồng bào tôi” - về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng so với mục tiêu tại Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Với 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát được xóa bỏ, thay thế bằng những mái ấm vững chãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đây là một kỳ tích giảm nghèo, công trình đặc biệt của “ý Đảng, lòng dân,” thấm đượm tình người. Đây là minh chứng điển hình của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới; là nền tảng vững chắc, để đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh.

Đây cũng là công trình Quốc gia chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân anh hùng và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Mệnh lệnh "vượt thời gian"

Với quan điểm xuyên suốt lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực và là nguồn lực quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững đất nước, không để ai bị bỏ lại phía sau, trong suốt lịch sử cách mạng, Đảng ta không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu mang lại độc lập, tự do cho dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và truyền thống mang tính triết lý của dân tộc ta “an cư, lạc nghiệp,” trong những năm qua, cả nước đã triển khai nhiều chương trình, chính sách về nhà ở cho người có công, phát triển nhà ở cho hộ nghèo.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều hộ gia đình vẫn phải sống trong những ngôi nhà tạm, dột nát.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát Sáng 26/8/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát."

Đến cuối năm 2023, vẫn còn gần 400.000 căn nhà tạm bợ, thiếu kiên cố. “Đây là điều trăn trở của nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, địa phương, nhất là khi đất nước đã độc lập 80 năm và 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước,” Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung - Phó Trưởng ban kiêm Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát nhấn mạnh.

Chung sức, đoàn kết xây dựng nhà tạm, nhà dột nát. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)



Trước tình hình trên, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; trong đó đặt ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, nhất là người có công với cách mạng.

Trên tinh thần đó, ngày 13/4/2024, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động và kêu gọi cả nước quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát vào cuối năm 2025.

Tiếp đến, ngày 5/10/2024, thông qua Chương trình "Mái ấm cho đồng bào tôi," Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phát động cao điểm “450 ngày đêm” nhằm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Việt Nam tuyên bố đến năm 2025 cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát; năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.” Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thể hiện quyết tâm nhất quán, tại Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2024 ở Brazil (diễn ra vào tháng 11/2024), Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng phát biểu, khẳng định: “Việt Nam tuyên bố đến năm 2025 cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát; năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.” Lời tuyên bố này đã lay động lòng người, khiến cả hội nghị đứng dậy vỗ tay hưởng ứng.

Với tinh thần bứt phá, thần tốc và táo bạo, để người dân thực sự được an cư, xóa nghèo bền vững, Thủ tướng còn yêu cầu rút ngắn thời gian, đặt mục tiêu hoàn thành nhà ở cho người có công trước ngày 27/7/2025 và cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/8/2025.

Từ mệnh lệnh của trái tim và tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi,” các tỉnh, thành phố đã đồng loạt vào cuộc triển khai với khí thế khẩn trương, trách nhiệm cao.

Những thống kê về số căn nhà đã hoàn thành, khởi công liên tiếp được cập nhật, bổ sung, đã cho thấy khí thế và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và người dân cùng chung tay trong một “cuộc đua” xóa nhà tạm, nhà dột nát, để người nghèo, người gặp khó khăn về nhà ở thực sự được an cư.

Kết quả là sau 1 năm 4 tháng 13 ngày, Ban Chỉ đạo Trung ương, các địa phương đã thống nhất cùng tiến hành một “chiến dịch thần tốc,” huy động được trên 24,7 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ hơn 2,7 triệu ngày công với hơn 454.000 lượt người tham gia, hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, chuyển thành những căn nhà mới khang trang, đảm bảo “3 cứng” với 12 mẫu nhà phù hợp điều kiện từng nơi.

Cả nước hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)



Triệu tấm lòng, hàng nghìn mái nhà hạnh phúc

Từ những viên gạch, bao ximăng, đến những ngày công tình nguyện..., tất cả hợp lại thành sức mạnh cộng đồng. Phong trào thi đua “450 ngày đêm” trở thành ngày hội của toàn dân, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách.”

Tại Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát,” sáng 26/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phấn khởi cho rằng từ những hình ảnh vui mừng, cảm động, chúng ta thấy đây là những công trình quốc gia đặc biệt của “ý Đảng, lòng dân,” của “tình dân tộc, nghĩa đồng bào,” có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc.

Tổng số 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đã được xóa, chuyển thành những căn nhà mới khang trang, cũng là một kỳ tích trong công cuộc giảm nghèo bền vững, củng cố nền tảng cho quan điểm phát triển vì sự công bằng, tiến bộ xã hội và bền vững của đất nước trong thời kỳ mới. Đây cũng là thành tựu nổi bật, thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân anh hùng, và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, mỗi căn nhà là minh chứng sống động - “một món quà,” “một mái ấm,” “một tình thương,” sự chia sẻ với những người khó khăn, sự tri ân với người có công, hiện thực hóa chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng; thể hiện bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta; khẳng định những giá trị nhân văn, truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc “đền ơn đáp nghĩa,” “uống nước nhớ nguồn,” “lá lành đùm lá rách.”

Thành tựu, kỳ tích về xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào đã khơi dậy lòng tự tôn, tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Nhìn lại một chương trình đặc biệt, giàu tính nhân văn được triển khai trên cả nước, bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng đây là một công trình Quốc gia đặc biệt của “ý Đảng, lòng dân,” thấm đượm tình người và là minh chứng điển hình của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

Qua kênh nắm bắt tình hình nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Nga cho biết tuyệt đại đa số các tầng lớp nhân dân ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đều thể hiện sự đồng tình hưởng ứng và đánh giá rất cao sáng kiến và chủ trương triển khai chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan mô hình thiết kế nhà tại các địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

“Đây chính là sự quan tâm đặc biệt, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với một bộ phận người dân có đời sống khó khăn và các đối tượng chính sách xã hội,” bà Nga nhấn mạnh và cho rằng thành công của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước sẽ là kinh nghiệm quý giá, là mô hình mẫu để chúng ta tiếp tục phát động, triển khai các chương trình an sinh xã hội trên phạm vi cả nước trong thời gian tới.

Vững chắc nền móng cùng đất nước vươn mình

Trong không khí hào hùng của mùa Thu tháng Tám lịch sử, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn bao giờ hết niềm xúc động, hân hoan, phấn khởi của hàng trăm nghìn hộ gia đình trên khắp mọi miền của đất nước khi ước mơ có một ngôi nhà mới "kín trên, bền dưới" để ấm lòng, ấm dạ, để rồi an cư lạc nghiệp, đã trở thành hiện thực, đúng vào dịp đón Tết Độc lập của dân tộc.

Tuy vậy, những kết quả căn bản trên cũng mới chỉ là bước đầu của hành trình hướng tới xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát và hộ nghèo đa chiều.

Xác định an cư rồi phải lạc nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều cốt lõi vẫn là tiếp tục đẩy mạnh sản xuất-kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, khuyến khích người dân thoát nghèo bền vững, tiến đến làm giàu, vươn lên từ “bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển,” vượt lên chính mình, làm giàu chính đáng cho mình và đóng góp cho xã hội.

Có như vậy, những căn nhà mới được dựng xây bởi “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” mới thật sự trở thành nền tảng cho một tương lai tươi sáng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Với tinh thần đó, sáng qua, 27/7, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, các cấp, các ngành, các địa phương, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42-NQ/TW; xác định việc chăm lo, hỗ trợ nhà ở đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên bị thiên tai, ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài.

Đối với 334.234 hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng yêu cầu các các cấp, các ngành, cần tiếp tục hỗ trợ để các hộ dân để họ “lạc nghiệp,” phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản không còn hộ nghèo theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Từ kinh nghiệm thực tiễn tổ chức thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, các địa phương cần phát huy thành quả đã đạt được, kiên quyết không để tái diễn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát; tiếp tục chuẩn hóa quy trình điều hành, số hóa giám sát, mở rộng các mô hình tốt, để mỗi ngôi nhà mới không chỉ là một mái ấm an cư, mà còn là động lực để người dân vươn lên.

Thủ tướng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân sẽ tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội; góp phần hoàn thành 2 mục tiêu 100 năm; đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam./.

Quảng trường Ba Đình lịch sử trong những ngày kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)



Xóa nhà tạm cho người có công: Vẹn tròn những mái ấm tri ân Những mái ấm kiên cố, khang trang được hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ chính là lời tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân với những người hy sinh giải phóng dân tộc.