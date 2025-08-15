Cuộc thi tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ của thời đại số

Ngày 15/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi “Bản sắc” nhằm khuyến khích, vận động sự tham gia rộng rãi của cộng đồng trong việc tìm hiểu, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh và 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa; tạo môi trường để cộng đồng thể hiện tinh thần yêu quê hương, đất nước thông qua các hình thức thể hiện phù hợp với xu thế thời đại số.

Cuộc thi được thiết kế với hai phần chính để đảm bảo tính đa dạng và hấp dẫn, đó là: Vodcast "Đối thoại bản sắc" và Trắc nghiệm "Hiểu biết bản sắc."

Vodcast "Đối thoại bản sắc" là phần thi sáng tạo, khuyến khích các thí sinh sản xuất Video ngắn (Vodcast) để chia sẻ những trải nghiệm, những câu chuyện và góc nhìn độc đáo về các chủ đề liên quan đến bản sắc văn hóa Việt Nam. Ban Tổ chức kỳ vọng đây sẽ là một diễn đàn đa chiều, nơi những giá trị truyền thống được kết nối với văn hóa đương đại.

Ban Tổ chức khởi động cuộc thi "Bản sắc." (Ảnh: Trọng Lịch/TTXVN)

Phần trắc nghiệm "Hiểu biết bản sắc" sẽ tập trung kiến thức về truyền thống lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, du lịch và con người Việt Nam. Các câu hỏi cũng đề cập đến những thành tựu nổi bật của ngành Văn hóa trong 80 năm qua, giúp người tham gia củng cố và mở rộng hiểu biết của mình.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Hữu Ngọc cho hay Ban Tổ chức mong muốn nhận được sự quan tâm và đồng hành của các nhà báo, phóng viên, biên tập viên trong việc giới thiệu, lan tỏa Cuộc thi "Bản sắc" tới đông đảo công chúng, góp phần tôn vinh và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

"Cuộc thi được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn truyền thông giàu sức lan tỏa, khơi dậy niềm yêu thích và tìm hiểu về văn hóa dân tộc trên các nền tảng số. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỳ vọng 'Bản sắc' sẽ trở thành điểm nhấn truyền thông ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo môi trường kết nối cộng đồng trên các nền tảng số hiện đại, công bằng và sáng tạo," ông Nguyễn Hữu Ngọc nhấn mạnh.

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, giới tính hay nghề nghiệp. Thời gian nhận tác phẩm từ 15/8/2025 đến 25/8/2025. Thời gian tổ chức bình chọn Vodcast và thi kiến thức từ 28/8/2025 đến 6/9/2025.

Tổ chức thi theo trực tuyến trên website chính thức www.bansac.vn. Tổng giá trị giải thưởng là 100 triệu đồng, chưa bao gồm quà tặng, hiện vật.../.

