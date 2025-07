Bộ VHTTDL yêu cầu chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ du khách dịp Đại lễ sắp tới

Sáng nay, ngày 28/7, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông vừa chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan về việc tổ chức các đội diễu binh, diễu hành quần chúng, xếp hình trong tổng thể các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Để đảm bảo các hoạt động được diễn ra thành công, an toàn, chất lượng, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị phải lên kế hoạch tập luyện cụ thể, các thành viên tham gia diễu hành đảm bảo sức khỏe luyện tập và tham gia các hoạt động diễu hành tại Lễ kỷ niệm. Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo cần chuẩn bị đầy đủ phương tiện đi lại, cử đủ số lượng thành viên theo yêu cầu và gửi danh sách cán bộ, sinh viên tham gia về Cục Nghệ thuật biểu diễn trong thời gian sớm nhất.

“Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện, đề nghị các cơ sở đào tạo nghiêm túc thực hiện, đảm bảo chất lượng nhiệm vụ được giao,” Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Đồng thời, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng vừa có văn bản gửi các Sở quản lý du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách du lịch trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Sự kiện chính trị trọng đại này có ý nghĩa sâu sắc đối với đất nước, đồng thời là cơ hội để ngành du lịch và các địa phương kích cầu du lịch, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến đông đảo người dân và du khách trong nước.

Giới trẻ thể hiện tinh thần yêu nước nhân dịp 30/4 vừa qua.

Do đó, Cục đề nghị các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai hiệu quả Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 10/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số; Chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2025 của Bộ với chủ đề “Việt Nam - Đi để yêu.”

Cục yêu cầu các Sở quản lý địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động tổ chức các hoạt động phục vụ du khách dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn quản lý; kiểm tra, kiểm soát chất lượng của các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật; bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm nhằm giữ gìn môi trường du lịch văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp, an toàn và hấp dẫn.

Thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương để kịp thời tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh của du khách, người dân và doanh nghiệp liên quan đến hoạt động du lịch; trong đó xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, chèo kéo, nâng giá, gian lận trong hoạt động du lịch.

Các địa phương được yêu cầu chỉ đạo các ban quản lý khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch tại đơn vị, đặc biệt đối với các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng và sức khỏe của khách du lịch; các doanh nghiệp tuyệt đối không sử dụng các phương tiện chưa đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn để phục vụ khách tham quan du lịch.

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; bố trí cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết các đối tượng đeo bám, gây phiền hà cho khách du lịch; bố trí đủ nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ khách; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Khuyến khích tổ chức các sự kiện mang chủ đề kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn, các tour du lịch tri ân, hành trình về nguồn gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng của địa phương thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; kết hợp đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch;

Chấp hành quy định pháp luật về giá, tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của địa phương và du lịch Việt Nam nói chung;

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao trình độ, thái độ phục vụ khách du lịch và ý thức trách nhiệm của đội ngũ lao động du lịch, nhất là trong thời gian cao điểm dịp lễ nhằm mang đến trải nghiệm tích cực, thân thiện cho du khách./.

