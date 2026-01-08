Cuộc sống mới trở lại Long Phụng sau thiên tai

Chỉ hơn hai tháng trước, xã Long Phụng là một trong những địa phương của tỉnh Quảng Ngãi chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 13. Bằng sự chủ động của chính quyền địa phương và nỗ lực kiên cường của người dân, nhịp sống nơi đây nay đã dần ổn định.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 13, đêm 6/11/2025, một trận lốc xoáy kinh hoàng đã xảy ra tại xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi, gây thiệt hại nặng cho nhà ở và tài sản, làm tốc mái hàng chục nhà của người dân.

Sau ảnh hưởng của trận lốc xoáy kinh hoàng này, là những đợt mưa lớn liên tiếp kéo dài nhiều ngày sau đó đã làm cho nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở; nhiều diện tích trồng hoa màu bị hư hại, khiến đời sống của hàng nghìn hộ dân nơi đây bị đảo lộn.

Ngay sau khi bão lũ đi qua, chính quyền địa phương cùng các lực lượng công an, quân đội đã khẩn trương giúp người dân khắc phục, sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp cây đổ, hỗ trợ lương thực, nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ủy ban Nhân dân xã Long Phụng đã chủ động phối hợp với các cấp ngành triển khai hàng loạt biện pháp cấp bách, với ưu tiên hàng đầu là khôi phục hệ thống điện, nước sạch và thông suốt các tuyến đường liên thôn.

Các điểm trường học và trạm y tế xã nhanh chóng được khắc phục thiệt hại, trở lại hoạt động bình thường, đảm bảo việc học tập của con em và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân không bị gián đoạn.

Ông Ngô Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay sau thiên tai, xã đã trích ngân sách dự phòng và kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ người dân khôi phục lại nhà cửa.

Đến thời điểm này, hạ tầng điện, đường, trường, trạm đã cơ bản khôi phục hoàn toàn, 100% các hộ dân bị ảnh hưởng bởi đợt thiên tai vào tháng 11/2025 đã cơ bản ổn định chỗ ở.

Trở lại xã Long Phụng vào những ngày đầu tháng 1/2026, thay cho vẻ hoang tàn trước đây là những ngôi nhà đã được sửa sang lại khang trang, kiên cố hơn.

Ông Lê Phương Hoàng, Trưởng thôn Thanh Long, xã Long Phụng cho biết: Thôn Thanh Long là địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất ở xã Long Phụng, với 49 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, hư hỏng do lốc xoáy quét qua. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền xã cùng với lực lượng bộ đội, công an đã xuống hỗ trợ bà con sửa chữa lại nhà cửa bị hư hỏng, đến nay, người dân thôn Thanh Long đã ổn định đời sống sinh hoạt và tập trung để sản xuất trở lại."

Ông Ngô Long, ở xã Long Phụng tâm sự: "Mấy ngày đầu sau bão nhìn xóm làng đìu hiu, nhà cửa hư hỏng, ruộng màu hư hại cảm thấy lo lắng. Nhưng giờ thì khác rồi, với sự hỗ trợ của chính quyền và các đoàn thể đã giúp người dân chúng tôi sửa sang nhà cửa, giờ nhà ai cũng được kiên cố hơn. Người dân chúng tôi yên tâm hơn, giờ tập trung vào gieo trồng lại cho vụ rau để kịp mùa tết."

Xác định việc ổn định đời sống phải đi đôi với phát triển kinh tế, chính quyền xã đã vận động bà con cải tạo lại đồng ruộng, để kịp chuẩn bị gieo trồng cho vụ trồng Đông Xuân.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương hỗ trợ, cung cấp hạt giống, phân bón để bà con tái sản xuất. Nhờ đó, những cánh đồng rau màu, vốn là nguồn thu nhập chính của người dân Long Phụng dịp cuối năm, đã được gieo trồng lại.

Tại các cánh đồng rau màu ở xã Long Phụng, bà con nông dân đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để xuống giống vụ mới.

Bà Lê Thị Hà, một hộ dân trú tại thôn Thanh Long đang nỗ lực cải tạo lại mảnh vườn, chia sẻ, gia đình chịu thiệt hại nặng về nhà cửa do trận lốc xoáy vào cuối tháng 11, rất may không có thiệt hại về người.

Ngay sau đó, ngôi nhà đã được chính quyền xã hỗ trợ sửa chữa kịp thời. Nay đã ổn định chỗ ở, bà tiếp tục trồng rau, tạo thêm thu nhập để chăm lo cho gia đình.

Không chỉ dừng lại ở việc khôi phục những thiệt hại do bão lũ, chính quyền và nhân dân xã Long Phụng đang xây dựng những mô hình sinh kế mới, bền vững và kiên cường hơn trước biến đổi khí hậu.

Ông Ngô Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Phụng cho biết: "Mục tiêu lớn nhất hiện nay là đảm bảo không để hộ dân nào bị thiếu đói và giúp bà con ổn định sinh kế lâu dài. Chúng tôi đang tích cực để kiên cố hóa các đoạn đê bao xung yếu, chuẩn bị cho các mùa mưa bão tiếp theo một cách chủ động hơn."

Dù phía trước vẫn còn những thách thức, nhưng với tinh thần chủ động của chính quyền địa phương và tinh thần đoàn kết của người dân đã biến những khó khăn thành động lực để xây dựng cuộc sống mới ấm no, bền vững hơn trên mảnh đất ở xã Long Phụng.

Cuộc sống bình yên đã thực sự trở lại dưới những nếp nhà ngói mới và trên những con đường bê tông sạch đẹp, cùng với những vườn rau xanh mởn hôm nay./.

