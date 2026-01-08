Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Tầm vóc “siêu đô thị” Thành phố Hồ Chí Minh

Với tư thế của một "siêu đô thị" vừa được mở rộng không gian phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung mọi nguồn lực để bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026.

Dấu ấn “chuyển mình” từ thực tiễn

Nhìn lại năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã chứng tỏ bản lĩnh của đầu tàu kinh tế cả nước trong một bối cảnh đa chiều, đầy biến động. Điểm nhấn lớn nhất là việc hoàn thành sắp xếp, hợp nhất các đơn vị hành chính để hình thành Thành phố Hồ Chí Minh mới với không gian phát triển rộng lớn hơn, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại các phường, xã và đặc khu, bộ máy hành chính mới đã nhanh chóng ổn định, tạo đà cho các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển xuyên suốt.

Hầu hết các địa phương đều ghi nhận sự tăng trưởng ổn định và thu ngân sách vượt xa dự toán của năm. Trong đó, xã Cần Giờ được đánh giá là một điểm sáng, với mức tăng trưởng ấn tượng 21,2% và thu ngân sách đạt con số kỷ lục với 171,8 tỷ đồng, gấp 17,76 lần dự toán năm 2025.

Riêng phường Sài Gòn được đánh giá là khu vực “lõi trung tâm” có hoạt động kinh tế sôi động, đặc biệt là du lịch và dịch vụ cao cấp. Thu ngân sách năm 2025 của phường Sài Gòn đạt 142,38% dự toán.

Địa phương đã nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm du lịch với các thương hiệu mới như “Sài Gòn chào ngày mới” và “Sài Gòn đêm khoe sắc”.

Trong khi đó, phường Bình Dương được cho là một trong những địa phương có khả năng thích ứng nhanh sau sáp nhập, duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao và quản lý ngân sách hiệu quả.

Năm 2025, phường Bình Dương đạt thu ngân sách hơn 1.091 tỷ đồng, vượt 274,31% dự toán. Địa phương quản lý 45 công trình/dự án với tổng vốn 80,18 tỷ đồng. Các dự án trọng điểm nhà Vành đai 4, cao tốc -Thành phố Hồ Chí MinhThủ Dầu Một-Chơn Thành đang đạt tiến độ tốt trong bồi thường.

Nhìn lại năm 2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định, trong năm qua, có nhiều gam màu sáng trong bức tranh tăng trưởng của Thành phố.

Mặc dù đối mặt với những khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen nhưng Thành phố đã lội ngược dòng từ tăng trưởng 6,56% vào đầu năm 2025 lên 8,45% vào cuối năm. Riêng tăng trưởng quý IV đạt trên 9% là cơ sở để tin tưởng vào sự bứt phá trong năm tới.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025 ghi nhận doanh nghiệp bất động sản từng bước vượt qua khó khăn; môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài; các doanh nghiệp đã cấp phép hoạt động tại Thành phố đều gặt hái thành công và tiếp tục mở rộng quy mô; diện mạo đô thị thay đổi tích cực; hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại hóa rõ rệt giúp nâng cao đời sống người dân và nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Nguồn lực cho các động lực tăng trưởng

Bước sang năm 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, Thành phố Hồ Chí Minh xác định đây là năm bản lề có ý nghĩa quyết định cho cả giai đoạn; trong đó, mục tiêu bao trùm là thúc đẩy tăng trưởng GRDP đạt mức hai con số.

Để đạt mục tiêu này, Viện Nghiên cứu và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong ngắn hạn cần mở rộng quy mô vốn đầu tư toàn xã hội để đạt mức từ 8,5% đến 10%. Về trung hạn, tập trung vào “tổng cung”, cải thiện môi trường kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, “sức bật mới” được xác định chính là Trung tâm Tài chính quốc tế, các tuyến metro, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và kinh tế tầm thấp.

Trong khi đó, ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc đặt mục tiêu trên 10% là kịch bản “phấn đấu” cao để tạo đà vững chắc cho cả giai đoạn 2026-2030.

Các yêu cầu định lượng để đạt được mức tăng trưởng hai con số gồm ngành nông nghiệp phải tăng trên 3%, công nghiệp và xây dựng tăng 10% - 11%, khu vực dịch vụ phải tăng khoảng 11%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 880.000 tỷ đồng (chiếm khoảng 30% GRDP) và đầu tư công phải đạt mức 100%.

“Kinh tế tư nhân cần được xác định là “lực kéo nội sinh” quan trọng. Thành phố cần nuôi dưỡng các doanh nghiệp tư nhân lớn có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững”, ông Nguyễn Khắc Hoàng phân tích.

Để hiện thực hóa khát vọng này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, Thành phố tập trung vào ba trụ cột chiến lược bao gồm đẩy mạnh kinh tế số, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao vai trò thể chế kiến tạo.

Trong số đó, kinh tế số được kỳ vọng sẽ trở thành động lực then chốt, đóng góp quan trọng vào quy mô kinh tế, trong khi khu vực tư nhân được xác định là "lực kéo nội sinh" để đưa Thành phố phát triển theo chiều sâu.

Trong kế hoạch hành động năm 2026, Thành phố ưu tiên phân bổ nguồn lực khổng lồ, dự kiến khoảng 5 triệu tỷ đồng cho giai đoạn 2026-2030 để hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược.

Trọng tâm sẽ là đẩy nhanh tiến độ các tuyến Metro, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và nâng cấp sân bay Côn Đảo. Đồng thời, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) sẽ được áp dụng mạnh mẽ nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và tối ưu hóa không gian phát triển đô thị bền vững.

Cùng với hạ tầng, Thành phố tập trng thực hiện song song cả 3 động lực truyền thống (đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu) và 3 động lực mới (khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh).

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thì trong năm 2026, bên cạnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ cả 3 động lực tăng trưởng truyền thống và 3 động lực tăng trưởng mới, thì Thành phố phải đồng thời tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án kéo dài tại khu vực Cát Lái và Thủ Thiêm để giải phóng nguồn lực đất đai; quyết liệt triển khai các dự án giao thông lớn như Vành Đai 4, cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và các tuyến Metro để xóa bỏ ùn tắc giao thông.

“Đây là khâu then chốt, quyết định sự thành bại của các dự án hạ tầng giao thông. Do đó đề nghị các Sở, ngành, xã, phường và đặc khu phải coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, quyết liệt trong công tác vận động nhân dân để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.” ông Nguyễn Văn Được nêu rõ.

Với sự đồng lòng và quyết tâm hành động mạnh mẽ, Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng sẽ tiếp tục bứt phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho cả giai đoạn 2026 – 2030, xứng đáng với niềm tin của người dân Thành phố và cả nước./.

