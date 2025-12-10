Ninh Bình: Làng hoa truyền thống Phù Vân tất bật chuẩn bị vụ Tết

Làng hoa truyền thống Phù Vân (Ninh Bình) được biết đến là vùng đất trù phú với nghề trồng hoa, cây cảnh.

Những ngày này, khắp các khu vườn trong phường Phù Vân luôn rộn ràng không khí lao động. Nông dân đang tất bật chăm sóc, uốn tỉa, xuống giống những lứa hoa và cây cảnh mới, chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại tổ dân phố 5A, nơi tập trung nhiều hộ trồng hoa, cây cảnh nhất phường Phù Vân, gia đình ông Trần Văn Quang đang khẩn trương cắt tỉa, tạo dáng cho gần 2 mẫu quất và đào. Những chậu quất xanh mướt, quả tròn bóng bắt đầu ngả vàng, báo hiệu một vụ Tết đầy hy vọng.

Đây là giai đoạn quan trọng, người trồng phải chăm sóc, tỉa tán đúng kỹ thuật để cây đẹp dáng, quả chín đều và nở hoa đúng dịp Tết Nguyên đán. Năm ngoái, gia đình anh Quang thu về hơn 1 tỷ đồng từ vườn quất và đào.

“Làng hoa Phù Vân chúng tôi đã có từ lâu. Vì thế cây, hoa của làng đã có thương hiệu với người tiêu dùng khắp các nơi. Nên những người dân chúng tôi ở đây đều luôn luôn chú trọng đến giữ gìn và phát huy được truyền thống cha ông để lại. Giống các nhà trong thôn, đến thời điểm này chúng tôi đã sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới và hy vọng một mùa bội thu,” ông Trần Văn Quang hồ hởi.

Các hộ trồng hoa tại Phù Vân (Ninh Bình) chăm sóc hoa phục vụ thị trường Tết. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)_

Cũng ở tổ 5A, những ngày qua, gia đình bà Phạm Thị Nga đã xuống giống 5 sào hoa cúc, tương đương khoảng 6 vạn cây, dự kiến sẽ nở rộ đúng dịp tháng Chạp. Trồng hoa cúc là công việc đòi hỏi nhiều công sức và sự tỉ mỉ. Với bà Nga, niềm vui lớn nhất là mỗi vụ Tết được nhìn những luống cúc vàng óng trải dài trên cánh đồng - thành quả của bao ngày lao động cần mẫn và cũng là động lực để bà tiếp tục gắn bó với nghề.

Bà Phạm Thị Nga cho biết thêm, đã thành truyền thống của vùng đất Phù Vân, từ tháng 9 đến tháng 10 âm lịch, các hộ trồng hoa tại địa phương hoàn tất việc trồng các loại hoa để kịp vụ bán dịp trước, trong và sau Tết các loại hoa truyền thống như cúc, hồng, cẩm chướng ... đồng thời sẽ mở rộng các loại hoa cao cấp như: hoa ly, lay ơn, đồng tiền lùn, cát tường, dạ yến thảo...để bán được giá cao tăng thêm thu nhập.

Làng hoa Phù Vân, thực ra là bãi bồi phù sa màu mỡ hội tụ đúng vị trí nơi ngã 3 sông (sông Đáy, sông Nhuệ, sông Châu). Từ lâu, đây là vị trí lý tưởng, thổ nhưỡng phù hợp với trồng cấy các loài hoa. Vì vậy, từ lâu các hộ gia đình đã hình thành làng nghề sau khi chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng hoa, cây cảnh. Hiện ở Phù Vân có hơn 300 hộ gia đình trồng hoa với diện tích gần 40 ha.

Đặc biệt sau khi hợp nhất tỉnh, các hộ dân ở phường Phù Vân xác định rõ hướng đi trong phát triển nông nghiệp, đó là phát huy thế mạnh nghề trồng hoa, cây cảnh truyền thống, kết hợp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để sản xuất theo hướng hiện đại và bền vững.

Hiện ở Phù Vân (Ninh Bình) có hơn 300 hộ gia đình trồng hoa với diện tích gần 40 ha. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư công nghệ mới, xây dựng nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới nhỏ giọt, áp dụng kỹ thuật chăm sóc, tạo dáng hiện đại giúp cây sinh trưởng tốt, mẫu mã đẹp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho mỗi hộ, có hộ đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm.

Bà Lê Thị Quỳnh Hoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình cho biết, để bảo tồn và giữ gìn làng nghề truyền thống trồng hoa cây cảnh, định hướng phát triển nông nghiệp hài hòa, hiệu quả gắn với quá trình đô thị hóa, Đảng ủy Phường Phù Vân tập trung tổ chức thực hiện triển khai chương trình bảo tồn làng nghề trên địa bàn; trong đó có quy hoạch, định hướng, giải pháp cụ thể đối với các vùng sản xuất, các làng nghề trồng hoa truyền thống của địa phương.

Phường sẽ tập trung quy hoạch xây dựng vùng sản xuất tập trung ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ trên địa đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, kết nối vùng sản xuất nông nghiệp với các điểm du lịch, để đưa nền nông nghiệp của phường phát triển bền vững.

Thương hiệu hoa Phù Vân hiện không chỉ được người dân Ninh Bình biết đến mà còn được bán nhiều ở các tỉnh khác như: Hà Nội, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An... Thu nhập của các hộ trồng hoa nơi đây tăng lên đáng kể. Người trồng yên tâm về đầu ra bởi xã có Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Phù Vân chuyên thu mua hoa cho nông dân để tránh tình trạng được mùa bị ép giá.

Theo nhận định của các nhà vườn, năm nay giá các loại hoa năm nay dự kiến tăng khoảng 10% do mưa lũ vừa qua làm nhiều làng hoa ở các tỉnh phía Bắc; trong đó có một số diện tích trồng hoa của tỉnh Ninh Bình, bị ngập úng và thiệt hại không nhỏ.

Những ngày này, người dân Phù Vân đang tất bật vun trồng, chăm bón, với kỳ vọng một vụ hoa Tết thắng lợi, vừa đảm bảo sản lượng, vừa đạt chất lượng tốt để phục vụ thị trường./.

Nhiều làng hoa Thành phố Hồ Chí Minh giảm diện tích vụ Tết Trước những khó khăn và biến động của nền kinh tế, không ít hộ trồng hoa chủ động giảm diện tích, tập trung đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, kỳ vọng một mùa Tết bội thu.