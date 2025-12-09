Đón năm mới 2026, Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 4 điểm

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2026, đặc biệt trong đó có chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2026.

Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm khu vực đầu đường Hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh); Khu Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Ngoài ra còn một điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới). Kinh phí bắn pháo hoa tại các địa điểm trên từ nguồn xã hội hóa.

Cùng với chương trình bắn pháo hoa, Thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách dịp cuối năm.

Nổi bật là chương trình Countdown tối 31/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực mở rộng đường Lê Lợi, Công viên Lam Sơn và Nhà hát Thành phố.

Người dân tập trung trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ đón năm mới. (Ảnh: Quang Châu/TTXVN)

Bên cạnh đó, sự kiện “Khơi sóng bình minh 2025” sẽ diễn ra trong ngày 31/12 tại quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu) với các hoạt động: Giải chạy đón bình minh, đồng diễn yoga và chương trình nghệ thuật buổi tối. Ngày hội Văn hóa Ẩm thực sẽ được tổ chức từ 27/12/2025 đến 1/1/2026 tại Bãi Sau (phường Vũng Tàu).

Cùng với các phường trung tâm, nhiều xã, phường của Thành phố Hồ Chí Minh như Dầu Tiếng, Xuân Sơn, Bình Khánh, Gò Vấp, Phú Thạnh cũng tổ chức chương trình nghệ thuật vào tối 31/12. Ngoài ra, nhiều hoạt động chào đón năm mới được tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, ký túc xá, khu chế xuất, khu công nghiệp…

Để chào đón năm mới, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm.

Tại trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố, Nhà hát Thành phố, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật và Bưu điện Thành phố cũng sẽ đồng loạt mở hệ thống chiếu sáng trang trí phục vụ người dân.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Văn hóa và Thể thao - cơ quan thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố, chủ trì kiểm tra, phối hợp triển khai kế hoạch.

Các sở, ngành và địa phương sẽ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ, phân luồng giao thông và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh tại các điểm tổ chức sự kiện./.

