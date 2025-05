Bảo vệ tuyệt đối vùng trời, vùng biển và khu vực bắn pháo hoa ở Đà Nẵng

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) là sự kiện văn hóa – du lịch trọng điểm, thu hút hàng triệu người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Trước sự kiện có quy mô lớn và tính chất phức tạp này, các lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng đã tập trung tối đa nguồn lực, xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho lễ hội.

An ninh và an toàn DIFF 2025

Công tác bảo đảm an toàn vùng trời, vùng biển và khu vực diễn ra bắn pháo hoa được đặt lên hàng đầu. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã chủ động xây dựng 14 kế hoạch cụ thể, bao gồm vận chuyển vật tư, thiết bị, pháo hoa; rà phá bom mìn, vật liệu nổ; ứng phó với các sự cố cháy nổ, sập đổ công trình và các hóa chất độc hại có thể phát sinh.

Hơn 1.700 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị quân sự được huy động cùng các trang thiết bị, phương tiện đặc chủng triển khai trên diện rộng, sẵn sàng cơ động để bảo vệ vòng trong và vòng ngoài khu vực khán đài pháo hoa.

Tổ chế áp thiết bị không người lái tiến hành kiểm tra trang thiết bị trước khi thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Toàn bộ lực lượng trực 100% quân số, bảo vệ nghiêm ngặt kho chứa pháo và bãi bắn, đồng thời giám sát và xử lý các phương tiện bay không người lái (UAV) trong khu vực lễ hội.

Đại tá Trần Quang Chánh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cho biết: “Chúng tôi duy trì lực lượng trực, tuần tra canh gác, bảo vệ kho pháo và bãi bắn, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình trạng kỹ thuật các thiết bị phục vụ công tác. Việc phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nhằm chế áp UAV và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện được đặc biệt coi trọng.”

Cùng với quân sự, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cũng đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ an toàn khu vực biển. Đơn vị huy động 6 tàu, 20 xuồng và ca nô cùng hơn 300 cán bộ, chiến sĩ phong tỏa toàn bộ đoạn sông Hàn từ cầu Thuận Phước đến cầu sông Hàn.

Bộ đội Biên phòng chịu trách nhiệm kiểm soát an ninh mặt nước, xử lý kịp thời các tình huống đột xuất, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, đồng thời phối hợp cứu hộ cứu nạn.

Đại tá Trần Công Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, khẳng định: “Lực lượng biên phòng xác định bảo đảm an toàn tuyệt đối trong khu vực phân công. Chúng tôi sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện để xử lý các tình huống khẩn cấp, phối hợp kiểm soát tàu du lịch, không cho các phương tiện không đủ điều kiện vào khu vực trình diễn pháo hoa. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với y tế và các lực lượng khác để xử lý cấp cứu kịp thời khi cần thiết.”

Công an Đà Nẵng huy động tổng lực

Là lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong công tác an ninh trật tự, Công an thành phố Đà Nẵng đã lên kế hoạch chi tiết nhằm bảo đảm an ninh toàn diện cho DIFF 2025.

Theo nhận định, sự kiện pháo hoa sẽ thu hút lượng người rất lớn, đồng thời diễn ra cùng lúc nhiều sự kiện quốc tế khác, nên công tác an ninh trật tự không chỉ tập trung tại khu vực lễ hội mà còn lan rộng trên toàn địa bàn thành phố.

Công an thành phố đã thành lập 8 tiểu ban chuyên trách đảm nhiệm các lĩnh vực trọng yếu như an ninh địa bàn Sơn Trà, Hải Châu; quản lý thiết bị bay không người lái; phòng chống tội phạm; an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy và chấn chỉnh điều lệnh công an.

Lực lượng Cánh sát giao thông sẵn sàng các phương án chốt chặn, điều tiết đảm bảo phân luồng và an toàn giao thông cho DIFF 2025. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Hơn 4000 cán bộ, chiến sĩ công an phối hợp cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ và Thủy đoàn Cục Cảnh sát giao thông được bố trí ở các điểm nóng như sân khấu chính, khán đài, bãi bắn pháo hoa và các tuyến đường trọng điểm. Các lực lượng tuần tra 911, 8394, 6743 tăng cường kiểm soát, phòng chống các loại tội phạm như trộm cắp, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Phụ trách Công an thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh: “Tất cả cán bộ, chiến sĩ phải quán triệt sâu sắc kế hoạch, thực hiện nghiêm túc các phương án bảo vệ, mang đầy đủ trang thiết bị, sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh. Các tổ điều lệnh cũng liên tục kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành nghiêm quy định trong khi làm nhiệm vụ.”

Công an thành phố còn bố trí lực lượng giao thông nắm chắc phương án phân luồng, bảo vệ an toàn dẫn đoàn lãnh đạo vào khu vực khán đài. Công tác phối hợp giữa các lực lượng được thực hiện đồng bộ, theo dõi sát sao qua Trung tâm chỉ huy nhằm xử lý kịp thời mọi tình huống bất thường.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và chuẩn bị kỹ lưỡng của Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng và Công an thành phố, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025 được đặt lên hàng đầu.

Những phương án cụ thể, lực lượng huy động quy mô lớn cùng chỉ đạo quyết liệt sẽ góp phần giữ vững hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn, thân thiện, năng động trong mắt du khách và cộng đồng quốc tế./.