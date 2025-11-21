Nhật Bản tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới

Các chính quyền địa phương Nhật Bản ngày 21/11 đã phê duyệt kế hoạch tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới, lần đầu tiên kể từ thảm họa Fukushima năm 2011.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thống đốc tỉnh Niigata, nơi đặt nhà máy Kashiwazaki-Kariwa, ông Hideyo Hanazumi, cho biết ông sẽ chấp thuận việc nối lại hoạt động. Tuy nhiên, quyết định này vẫn cần sự cho phép cuối cùng từ cơ quan quản lý hạt nhân của Nhật Bản.

Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa rộng 400 hecta nằm trên bờ biển Nhật Bản, đối diện với bán đảo Triều Tiên, sẽ là nhà máy đầu tiên của TEPCO, công ty vận hành nhà máy Fukushima, được tái khởi động kể từ thảm họa.

Nhà máy lớn ở miền Trung Nhật Bản này đã được trang bị một bức tường cao 15 mét để chống sóng thần, cùng các hệ thống điện dự phòng mới được đặt ở vị trí cao hơn và nhiều biện pháp khác.

Nhà máy này đã ngừng hoạt động khi Nhật Bản dừng toàn bộ chương trình điện hạt nhân, sau khi trận động đất và sóng thần kinh hoàng năm 2011 đã khiến ba lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima tan chảy.

Tuy nhiên, quốc gia nghèo tài nguyên này hiện muốn khôi phục năng lượng nguyên tử để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 và đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Mười bốn lò phản ứng, chủ yếu ở các khu vực phía Tây và phía Nam, đã hoạt động trở lại sau khi các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt được áp đặt kể từ sau thảm họa Fukushima.

Trước trận động đất và sóng thần năm 2011, điện hạt nhân tạo ra khoảng 1/3 sản lượng điện của Nhật Bản, trong khi nhiên liệu hóa thạch đóng góp phần lớn còn lại.

Gần 70% nhu cầu điện của Nhật Bản trong năm 2023 được đáp ứng bởi các nhà máy điện sử dụng than, khí đốt và dầu mỏ - một con số mà chính phủ nước này muốn cắt giảm xuống còn 30-40% trong 15 năm tới. Hầu hết các loại nhiên liệu hóa thạch này phải được nhập khẩu, với chi phí khoảng 500 triệu USD mỗi ngày.

Nhật Bản là quốc gia phát thải khí CO2 lớn thứ năm thế giới, sau Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ và Nga, và phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Nước này đặt mục tiêu đưa năng lượng tái tạo trở thành nguồn điện hàng đầu vào năm 2040.

Theo kế hoạch, năng lượng hạt nhân sẽ chiếm khoảng 20% nguồn cung năng lượng của Nhật Bản vào năm 2040 - tăng từ mức 5,6% vào năm 2022./.

