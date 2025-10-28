Google công bố dự án hợp tác tái khởi động nhà máy điện hạt nhân tại Mỹ

Ngày 27/10, Google công bố kế hoạch tái khởi động một cơ sở điện hạt nhân tại bang Iowa (Mỹ) nhằm tăng cường nguồn cung năng lượng cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) của tập đoàn. Động thái này đánh dấu bước hợp tác mới nhất giữa các ông lớn trong ngành công nghệ và công nghiệp năng lượng tại Mỹ.



Cụ thể, Trung tâm Năng lượng Duane Arnold thuộc công ty điện lực NextEra Energy, vốn ngừng hoạt động từ năm 2020, dự kiến được vận hành trở lại vào năm 2029 nhằm cung cấp năng lượng cho hệ thống điện toán đám mây và cơ sở hạ tầng AI của Google tại bang Iowa (Mỹ). Theo đó, Google đã ký thỏa thuận mua điện có hiệu lực trong 25 năm với trung tâm này sau quá trình tái khởi động.

NextEra sẽ hoàn toàn nắm quyền sở hữu Trung tâm Năng lượng Duane Arnold sau khi công ty đạt thỏa thuận mua lại toàn bộ số cổ phần của các cổ đông thiểu số.



Trong thông cáo báo chí của tập đoàn, Google nêu rõ trong bối cảnh nước Mỹ đang bước vào kỷ nguyên đổi mới và cơ hội mới nhờ sự bùng nổ của AI, dự án hợp tác chiến lược này sẽ giúp Google định hướng nhu cầu kinh doanh gắn liền với trách nhiệm. Tập đoàn công nghệ cũng nhấn mạnh ưu thế của điện hạt nhân là nguồn năng lượng không phát thải carbon.



Trước đó, Google đã công bố một loạt sáng kiến nhằm đảm bảo năng lực cung ứng điện trong tương lai, trong đó có kế hoạch hợp tác với Elementl Power để phát triển 3 nhà máy điện hạt nhân tiên tiến tại Mỹ.



Trong một diễn biến khác, công ty điện lực Constellation đã xúc tiến dự án tái khởi động nhà máy Three Mile Island vốn bị đóng cửa hồi năm 2019 tại bang Pennsylvania (Mỹ) sau khi ký thỏa thuận cung ứng điện cho công ty phần mềm Microsoft trong 20 năm.



Theo dự báo hồi tháng 4 của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), lượng điện tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2030./.

