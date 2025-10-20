Google bị công ty Thụy Điển khởi kiện đòi bồi thường hơn 8 tỷ USD

Ngày 20/10, một tòa án Thụy Điển đã bắt đầu xét xử vụ kiện do trang so sánh giá Pricerunner, thuộc sở hữu của tập đoàn Klarna, khởi kiện tập đoàn công nghệ Google, yêu cầu bồi thường hơn 8 tỷ USD vì hành vi ưu tiên quảng bá dịch vụ so sánh giá Google Shopping của chính hãng trong kết quả tìm kiếm, gây bất lợi cho các đối thủ độc lập.

Công ty khởi nghiệp công nghệ Thụy Điển này đã nộp đơn kiện lên Tòa Sáng chế và thị trường (Patent and Market Court) ở thủ đô Stockholm từ năm 2022, sau khi Tòa án Cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) ra phán quyết rằng Google “vi phạm luật chống độc quyền của EU khi thao túng kết quả tìm kiếm để ưu tiên dịch vụ so sánh giá của chính mình."

Trong thông cáo, tập đoàn công nghệ tài chính (fintech) Klarna - đơn vị mua lại Pricerunner năm 2022, nêu rõ Ủy ban châu Âu đã từng kết luận năm 2017 rằng “Google vi phạm luật cạnh tranh khi ưu tiên dịch vụ mua sắm của mình." Phán quyết này đã được Tòa án Công lý châu Âu giữ nguyên vào năm 2024.

Thông cáo cho biết “Klarna hiện yêu cầu bồi thường theo phán quyết khi đó."

Trao đổi với báo giới qua email, người phát ngôn của Klarna, ông John Craske, ngày 20/10 cho biết “đang yêu cầu khoảng 78 tỷ krona (tương đương 8,3 tỷ USD), dựa trên phân tích kinh tế về thiệt hại đã gánh chịu", đồng thời cho biết số tiền bồi thường yêu cầu “vẫn tiếp tục tăng hàng ngày. "

Ban đầu, Pricerunner cho biết họ kiện Google đòi khoảng 2 tỷ USD, song khẳng định khi đó rằng “số tiền bồi thường cuối cùng sẽ cao hơn đáng kể” do “hành vi vi phạm vẫn đang tiếp diễn”.

Trong một tuyên bố hôm 18/10, Klarna nhấn mạnh rằng “để tiếp cận người tiêu dùng trực tuyến, các doanh nghiệp cần được hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Và ở đây, Google gần như nắm toàn quyền kiểm soát," lưu ý rằng hơn 90% các lượt tìm kiếm ở châu Âu diễn ra trên nền tảng của Google. Klarna cũng cho biết trước khi Google ra mắt dịch vụ so sánh giá của riêng mình, các trang so sánh giá độc lập thường được xếp hạng cao trên kết quả tìm kiếm.

Theo tòa án, phía Google lập luận rằng “hãng không lạm dụng vị thế thống lĩnh kể từ sau quyết định của Ủy ban châu Âu, và Pricerunner hoàn toàn không chịu bất kỳ thiệt hại nào." Google chưa đưa ra thêm bình luận nào khác.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 19/12./.

