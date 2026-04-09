EVN khuyến nghị hạn chế dùng thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm

Bước sang quý 2/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhận định nhu cầu điện sẽ tăng mạnh do cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài, trong khi sản xuất công nghiệp và tiêu thụ điện tại các khu công nghiệp gia tăng.

Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt xung đột Trung Đông, tiếp tục gây áp lực lên chi phí vận chuyển và nhiên liệu đầu vào như than, dầu, khí và thiết bị năng lượng.

Sự phát triển của công nghệ AI, chuyển đổi số và xu hướng xe điện cũng làm gia tăng nhu cầu điện toàn quốc, nhất là tại các đô thị lớn.

Để bảo đảm cung ứng điện, EVN yêu cầu các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương; tăng cường tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026.

Các đơn vị phát điện đảm bảo đủ nhiên liệu, sẵn sàng vận hành các tổ máy theo phương thức của hệ thống, nâng cao độ khả dụng và tin cậy nguồn điện. Các nhà máy thủy điện chủ động cập nhật tình hình thủy văn, vận hành hồ chứa linh hoạt, cân đối nhu cầu nước cho sinh hoạt, nông nghiệp và phát điện.

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia tăng cường kiểm tra, xử lý khiếm khuyết thiết bị, xử lý nguy cơ vi phạm hành lang tuyến, đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, đồng thời đẩy nhanh tiến độ lắp đặt tụ bù và hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS), đặc biệt tại khu vực miền Bắc.

Các tổng công ty điện lực xây dựng kế hoạch cung cấp điện theo từng tình huống, phối hợp khách hàng sử dụng điện lớn điều chỉnh phụ tải trong điều kiện cực đoan, phối hợp Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) dự báo nhu cầu điện, đánh giá tác động của điện mặt trời mái nhà, xe điện và triển khai đầu tư hệ thống lưu trữ trên lưới phân phối.

EVN đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm như hòa lưới tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I trong tháng 4/2026, phấn đấu phát điện thương mại trong tháng 5/2026; triển khai dự án LNG Quảng Trạch II trong quý II; hoàn thành thẩm định dự án LNG Quảng Trạch III trong tháng 4/2026 để phê duyệt và triển khai các thủ tục khởi công trong năm 2026; tiếp tục thi công Thủy điện Trị An mở rộng và Thủy điện tích năng Bác Ái.

Ở lĩnh vực lưới điện, nhiều dự án cấp bách được thúc đẩy đóng điện trong quý II/2026 như đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Long Thành; đường dây 220kV Tây Hà Nội - Thanh Xuân; trạm biến áp 220kV Đại Mỗ; các đường dây 110kV Phú Quốc phục vụ cấp điện APEC.

Trong quý I/2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột tại khu vực Trung Đông tác động đến nguồn cung và biến động giá năng lượng toàn cầu; chính sách thuế quan của Hoa Kỳ thay đổi, gia tăng rủi ro đối với thương mại quốc tế, ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành, EVN đã triển khai các giải pháp ứng phó, duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện lớn như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 3 đạt 28,6 tỷ kWh. Lũy kế quý 1/2026 đạt 76,86 tỷ kWh, tăng 6,6% so với cùng kỳ 2025. Trong đó, thủy điện đạt 16,09 tỷ kWh, chiếm 20,9%; nhiệt điện than 40,58 tỷ kWh, chiếm 52,8%; tua bin khí 5,4 tỷ kWh, chiếm 7%; năng lượng tái tạo 11,8 tỷ kWh, chiếm 15,4% (điện mặt trời 6,98 tỷ kWh, điện gió 4,33 tỷ kWh); điện nhập khẩu 2,92 tỷ kWh, chiếm 3,8%. Sản lượng điện truyền tải ba tháng đầu năm ước đạt 60,9 tỷ kWh.

EVN đã vận hành cao các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang để bổ sung nguồn nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2025-2026 cho khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Tổng thời gian xả hai đợt là 15 ngày, giảm 1,5 ngày so với kế hoạch, với tổng lượng nước 3,348 tỷ m³, tiết kiệm khoảng 18% so với dự kiến. Cùng với đó, EVN và các đơn vị hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 với thông điệp “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh”, vận động tắt đèn từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3/2026, giúp cả nước tiết kiệm 463.000 kWh điện, tương đương khoảng 1,02 tỷ đồng.

Trong quý 1/2026, EVN tiếp nhận trên 9,698 triệu yêu cầu dịch vụ điện, trong đó 7,459 triệu yêu cầu qua kênh Internet, chiếm 76,91%; tỷ lệ tiếp nhận theo phương thức điện tử đạt 99,83%.

Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 99,77%. Việc đầu tư xây dựng được đẩy mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn ban hành Nghị quyết số 31-NQ/ĐU ngày 21/3/2026 về đầu tư các công trình trọng điểm.

EVN khởi công 46 công trình và hoàn thành đóng điện 39 công trình lưới điện 110-500kV, trong đó có nâng công suất trạm biến áp 500kV Phố Nối, đường dây 220kV Dốc Sỏi - Dung Quất, đấu nối sau trạm 500kV Vĩnh Yên.

Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I đạt tiến độ 98,4%, chuẩn bị hòa đồng bộ tổ máy 1; dự án LNG Quảng Trạch II đã ký hợp đồng EPC; Thủy điện Hòa Bình mở rộng được chấp thuận nghiệm thu hoàn thành.

EVN khuyến nghị người dân và khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm, đặc biệt vào buổi chiều tối nhằm giảm nguy cơ sự cố và góp phần đảm bảo cung ứng điện ổn định./.

