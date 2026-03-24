Dự án thủy điện tích năng Bác Ái nhận 2 thỏa thuận vay vốn quốc tế

Ngày 24/3, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam 2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng các đối tác Pháp đã trao hai thỏa thuận vay vốn cho Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái.

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam 2026 với chủ đề “Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu: Hợp tác đầu tư hướng tới tương lai bền vững” diễn ra sáng 24/3, quy tụ khoảng 500 đại biểu là đại diện các cơ quan Chính phủ, tổ chức tài chính và doanh nghiệp từ Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).

Sự kiện do Phái đoàn EU tại Việt Nam phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều thỏa thuận hợp tác, đầu tư và tài trợ đã được công bố trong các lĩnh vực như năng lượng, tài chính xanh, giao thông, giáo dục nghề nghiệp, chuyển đổi số và y tế.

Tại diễn đàn, EU công bố gói đầu tư hơn 560 triệu euro dành cho Việt Nam, tập trung vào chuyển dịch năng lượng, phát triển giao thông bền vững và nâng cao năng lực hạ tầng; trong đó, EVN và các đối tác Pháp đã trao hai thỏa thuận vay vốn cho Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái, mỗi thỏa thuận trị giá 76 triệu euro. Đây là hai trong nhóm sáu khoản vay của liên danh các tổ chức cho vay quốc tế dành cho dự án.

Dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái (tỉnh Khánh Hòa) gồm 4 tổ máy, tổng công suất lắp đặt 1.200MW, là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam, có vai trò điều tiết phụ tải.

Nhà máy tích trữ năng lượng vào giờ thấp điểm và phát điện vào giờ cao điểm, góp phần làm phẳng biểu đồ phụ tải và nâng cao tính linh hoạt của hệ thống điện quốc gia.

Theo kế hoạch, tổ máy 1 dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2029, tổ máy 4 hoàn thành vào tháng 12/2030 và toàn bộ dự án hoàn thành vào tháng 5/2031.

Công trình được xác định góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, bền vững./.

