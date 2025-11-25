Xã hội

Lào Cai: Phạt công ty thủy điện không lấy ý kiến nhân dân trước khi thực hiện dự án

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 956/QĐ-XPHC xử phạt hành chính 130 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Kim.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Kim. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Lào Cai)
Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Kim có địa chỉ trụ sở chính tại bản Trống Là, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai. Mã số doanh nghiệp: 5200893906 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái (nay là Sở Tài chính tỉnh Lào Cai) cấp, đăng ký lần đầu ngày 6/11/2018, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 7/9/2020.

Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Kim do ông Đỗ Minh Đức làm Giám đốc và là người chịu trách nhiệm theo pháp luật. Trong quá trình thi công xây dựng thủy điện, công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính không lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định (cụ thể, Công ty Xây dựng công trình thủy điện Hồ Bốn 2, đã thực hiện khoảng 30% khối lượng công việc).

Hành vi trên vi phạm quy định tại Điểm c khoản 6 Điều 29 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 130 triệu đồng trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Kim phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này.

Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Kim không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp thì tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật./.

