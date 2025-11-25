Giải quyết chính sách, chi trả bảo hiểm cho người dân, doanh nghiệp thiệt hại do mưa lũ

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, địa phương liên quan yêu cầu và đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương có phương án giải quyết nhanh, dứt điểm việc chi trả, bồi thường thiệt hại cho các khách hàng tham gia bảo hiểm là người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, với thủ tục nhanh chóng, thuận lợi nhất, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định pháp luật có liên quan.

Đây là một trong những nội dung chính của Công điện số 228/CĐ-TTg về việc giải quyết chính sách, chi trả chế độ bảo hiểm đối với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký ban hành.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Y tế và Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Công điện nêu: Trong mấy ngày qua, khu vực Trung Bộ đã xảy ra mưa, lũ đặc biệt lớn, kết hợp với thủy triều dâng cao, đặc biệt trên một số sông có mức lũ vượt mức lịch sử trong nhiều năm đã gây ngập lụt nghiêm trọng cho nhiều khu dân cư, làm thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cây trồng, vật nuôi, hạ tầng kinh tế - xã hội; ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất, tinh thần và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân.

Người dân xã Phong Liên 1 và Phong Liên 2, tỉnh Đắk Lắk nhận hàng cứu trợ từ trực thăng của Trung đoàn Không quân 917. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bám sát diễn biến tình hình, khẩn trương tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng, chống, ứng phó với mưa lũ từ sớm, từ xa; các bộ, địa phương, người dân và cộng đồng doanh nghiệp đã chủ động triển khai các giải pháp để hạn chế tối đa mức độ thiệt hại và khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Để tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả việc giải quyết chính sách, chi trả chế độ bảo hiểm đối với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ, góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng ổn định tình hình, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh sau lũ lụt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng tập trung thực hiện một số giải pháp.

Cụ thể, Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế với thủ tục nhanh chóng, thuận lợi, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các phương án, giải pháp để hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ của các địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương liên quan chỉ đạo việc giải quyết quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người tham gia bảo hiểm y tế chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt với thủ tục nhanh chóng, thuận lợi, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng quy định pháp luật về bảo hiểm y tế và quy định pháp luật có liên quan.

Từng đoàn cứu trợ trong và ngoài tỉnh tiếp tế cho người dân vùng lũ Đắk Lắk. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương liên quan chỉ đạo việc giải quyết quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt với thủ tục nhanh chóng, thuận lợi, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng quy định pháp luật về việc làm và quy định pháp luật có liên quan.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc thực hiện Công điện này, báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền./.

Thủ tướng: Cần nguồn lực lớn và nhiều thời gian để khắc phục hậu quả mưa lũ Thủ tướng nhấn mạnh đau thương, mất mát do mưa bão, lũ gây ra là rất to lớn; cần nguồn lực lớn và nhiều thời gian để khắc phục hậu quả, để sản xuất kinh doanh và sinh hoạt trở lại bình thường.