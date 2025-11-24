Dự kiến ngày 27/11 sẽ thông đèo D’Ran và Mimosa bị sạt lở do mưa lũ

Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, dự kiến ngày 27/11 sẽ thông các vị trí bị sạt lở tại đèo D’Ran và đèo Mimosa (tỉnh Lâm Đồng) do mưa lũ.

Cập nhật thông tin vào chiều ngày 24/11, theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, hiện còn 12 vị trí tắc đường gồm: 10 vị trí trên Quốc lộ 27C (9 vị trí thuộc tỉnh Khánh Hòa, một vị trí thuộc tỉnh Lâm Đồng) và 2 vị trí trên Quốc lộ 20 thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, với 9 vị trí sạt lở, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Quân khu V khẩn trương hỗ trợ lực lượng, phương tiện và thiết bị để tổ chức phá đá, nổ mìn, giải phóng chướng ngại, nhằm sớm thông tuyến Quốc lộ 27C, đảm bảo kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và công tác cứu hộ, cứu nạn trong thời gian sớm nhất. Địa phương dự kiến, điểm tắc đường phức tạp nhất sẽ thông xe một làn trước ngày 4/12/2025.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Khánh Hòa hiện đã cấm các phương tiện lưu thông lên Quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê) và tổ chức phương án phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ Nha Trang đi Đà Lạt.

Với 2 vị trí gây tắc giao thông trên Quốc lộ 20 tại Km262+400-Km262+520 (Đèo D’ran) và Km226+650÷Km262+750 (đèo Mimosa), ngày 24/11, Khu Quản lý đường bộ IV đã làm việc với Sở Xây dựng Lâm Đồng tại các vị trí tắc đường trên, thống nhất các giải pháp kỹ thuật, công tác hỗ trợ và xác định tiến độ thông tuyến, phấn đấu hoàn thành trong ngày 27/11/2025.

Đối với các vị trí gây tắc khác, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức phân luồng, tổ chức giao thông các tuyến theo Quốc lộ 20, Quốc lộ 27 và đường ĐT.725.

Cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập Đoàn công tác do lãnh đạo Cục làm trưởng đoàn, trực tiếp có mặt tại các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục huy động lực lượng, máy móc, thiết bị thi công; điều tiết, sử dụng kịp thời, hiệu quả nguồn vật tư dự phòng khẩn trương khắc phục sự cố, sớm thông tuyến và bảo đảm chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Cục đã cử lãnh đạo, cán bộ phòng quản lý, tổ chức giao thông thường trực, bám sát hiện trường tại các tỉnh/thành phố khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên để phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ, địa phương và lực lượng chức năng hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn và khắc phục thiệt hại.

Đến nay, Cục Đường bộ đã điều tiết, hỗ trợ vật tư dự phòng tổng số hỗ trợ bước đầu là 12.000 rọ thép đáp ứng kịp thời đề nghị của các địa phương: Đà Nẵng 5.000 rọ thép và Quảng Ngãi 2.000 rọ thép; Khu Quản lý đường bộ IV đang khẩn trương làm thủ tục hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng 5.000 rọ thép. Cục sẽ tiếp tục chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ kịp thời hỗ trợ bổ sung trong trường hợp cần thiết./.

