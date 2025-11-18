Somalia: Hệ thống thị thực điện tử bị tấn công, rò rỉ dữ liệu hàng nghìn khách

Chính phủ Somalia xác nhận hệ thống thị thực điện tử của nước này đã bị tấn công, làm rò rỉ thông tin cá nhân của hàng nghìn du khách.

Cơ quan Di trú và Quốc tịch Somalia (ICE) cho biết đã mở một cuộc điều tra về vụ việc và chuyển toàn bộ nền tảng thị thực điện tử sang một trang web mới.

ICE cũng cho biết cơ quan này đang xử lý sự cố với "tầm quan trọng đặc biệt" nhưng không nêu rõ quy mô số người bị ảnh hưởng.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Mỹ và Anh cảnh báo vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống thị thực điện tử của Somalia có thể làm rò rỉ dữ liệu của hơn 35.000 người nộp đơn, trong đó có cả công dân nước ngoài và công dân Mỹ.

Vụ việc bắt đầu thu hút sự chú ý hồi tuần trước sau khi các tài khoản mạng xã hội chia sẻ những thông tin được cho là rò rỉ sau vụ tin tặc tấn công.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về độ bảo mật an ninh của các hệ thống kỹ thuật số của Somalia, vốn được chính phủ nước này coi là yếu tố quan trọng hàng đầu để cải thiện an ninh quốc gia./.

