Thái Lan yêu cầu Meta làm rõ vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân hàng triệu người

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội Số Thái Lan (DES) Chaichanok Chidchob tuyên bố sẽ triệu tập các giám đốc điều hành của Meta - công ty mẹ của Facebook - tiến hành cuộc họp vào ngày 20/11 để làm rõ lý do tại sao nền tảng này cho phép “các nhóm bí mật” sử dụng Facebook như một thị trường quy mô lớn để giao dịch dữ liệu cá nhân của người Thái Lan.

Động thái này diễn ra sau khi một chiến dịch gần đây của chính quyền Thái Lan phát hiện ra rằng có một mạng lưới giao dịch dữ liệu khổng lồ liên quan đến hơn 9 triệu người dùng ở nước này.

Truyền thông sở tại cho biết các nhóm bí mật trên nền tảng này đã công khai rao bán dữ liệu công dân mà không có sự giám sát, gây mối lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia và đòi hỏi Meta phải giải thích trực tiếp với Chính phủ Thái Lan.

Cuộc họp sẽ bao gồm các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các giám đốc điều hành khu vực của Meta với đại diện của Chính phủ Thái Lan nhằm xây dựng kế hoạch chung cho việc ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm mạng, bao gồm loại bỏ các quảng cáo bất hợp pháp và các mạng lưới cờ bạc trực tuyến đang phát triển rất mạnh trên Facebook hiện nay.

Bộ trưởng Chaichanok nêu rõ DES sẽ không chỉ chờ đợi lời giải thích mà đưa ra các đề xuất chính sách mạnh mẽ hơn, yêu cầu siết chặt kiểm toán nội bộ và xác minh danh tính chặt chẽ hơn để ngăn chặn việc tạo tài khoản giả mạo sử dụng cho các hoạt động tội phạm.

Ông cũng cho biết DES đang sửa đổi luật để yêu cầu tất cả các nền tảng, trong đó có Facebook, phải nghiêm túc thực hiện việc xác minh danh tính và phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai sót, gây thiệt hại cho người dùng.

Bộ trưởng Chaichanok cũng tiết lộ chiến dịch “Đẩy lùi lừa đảo - Phá vỡ mạng lưới buôn bán dữ liệu cá nhân” đã dẫn đến việc triệt phá thành công một trong những tổ chức tội phạm mạng lớn nhất ở Thái Lan. Chiến dịch do Cục Điều tra Trung ương (CIB) và Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu cá nhân (PDPC) thực hiện và vừa được đúc kết sau phiên họp thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về Phòng chống và Trấn áp Tội phạm mạng.

Trong chiến dịch này, cảnh sát đã đột kích 8 địa điểm ở Chiang Rai, Udon Thani, Saraburi, Pathum Thani, Samut Sakhon, Prachuap Khiri Khan, Chon Buri và Phuket, bắt giữ 6 nghi phạm theo lệnh của Tòa án Hình sự về tội thu thập, sở hữu hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân để sử dụng cho tội phạm mạng.

Những người này sẽ phải đối mặt với mức án lên đến 5 năm tù giam và/hoặc phạt tiền 500.000 baht (khoảng hơn 15.000 USD).

Bộ trưởng Chaichanok nhấn mạnh tội phạm mạng, đặc biệt là lừa đảo qua điện thoại và mạng lưới cờ bạc trực tuyến, đang gây ra những thiệt hại lớn cho công chúng và nền kinh tế Thái Lan.

Chính phủ sẽ tiếp tục ưu tiên triệt phá các hoạt động này và kêu gọi người dân bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, đặc biệt khi nhập thông tin trên các trang web hoặc ứng dụng không đáng tin cậy.

Theo DES và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, việc mua bán hoặc lưu giữ dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý là hành vi phạm tội nghiêm trọng theo Sắc lệnh hoàng gia về phòng chống và trấn áp tội phạm mạng.

Những người vi phạm sẽ phải đối mặt với biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí bị truy tố ra trước pháp luật./.

TikTok lại bị “sờ gáy” vì nghi lưu dữ liệu người dùng EU tại Trung Quốc Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland tiếp tục điều tra TikTok sau khi phát hiện nền tảng từng lưu trữ dữ liệu người dùng châu Âu tại Trung Quốc, vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU.