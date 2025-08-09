Quân đội Somalia và lực lượng gìn giữ hòa bình giành lại thị trấn trọng điểm

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 8/8, Bộ Quốc phòng Somalia cho biết quân đội nước này và lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế đã "hoàn toàn giành lại" một thị trấn có vị trí chiến lược từ tay các chiến binh Hồi giáo sau hơn một tuần giao tranh.



Kể từ đầu năm ngoái, nhóm Al-Shabaab - vốn có liên hệ với Al-Qaeda - đã chiếm giữ hàng chục thị trấn và làng mạc trong một cuộc tấn công đảo ngược gần như toàn bộ những thành quả mà quân đội Somalia đạt được trong năm 2022 và 2023.



Ngày 1/8 vừa qua, Phái bộ Hỗ trợ và Ổn định của Liên minh châu Phi tại Somalia (AUSSOM) đã phát động một cuộc tấn công nhằm giành lại thị trấn Bariire, cách thủ đô Mogadishu khoảng 100 km về phía Tây, thuộc khu vực Bas-Shabelle.

Là nơi có một căn cứ hoạt động quân sự lớn, Bariire đã rơi vào tay Al-Shabaab vào tháng 3 mà không cần giao tranh sau khi quân đội Somalia rút lui, với việc các chiến binh thánh chiến phá hủy một cây cầu quan trọng đối với tuyến đường tiếp tế của quân đội.



Ngày 8/8, Bộ Quốc phòng Somalia cho biết lực lượng liên quân dưới sự chỉ huy của AUSSOM đã hoàn toàn giành lại thị trấn. Theo cơ quan này, tổn thất của Al-Shabaab là hơn 100 phiến quân, trong khi không có số liệu thương vong của quân đội AUSSOM./.

