Lâm Đồng: Đồi trồng sầu riêng nứt toác tạo thành mương sâu sau trận lũ quét

Sau trận mưa rất lớn đêm 12 rạng ngày 13/8, trên địa bàn xã Đạ Huoai 3 (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra trận lũ quét gây thiệt hại nặng cho người dân.

Đáng chú ý tại Thôn 1 đã xảy ra hiện tượng quả đồi trồng sầu riêng bỗng nhiên nứt ra tạo thành mương sâu khiến 10 hộ dân dưới chân đồi bất an lo lắng.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra và triển khai các biện pháp cấp bách trước mắt.

Sáng 14/8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đạ Huoai 3 cho biết, quả đồi này cao khoảng 80m, rộng hơn 2ha. Do mưa lớn kéo dài khiến quả đồi bị nứt thành rãnh sâu chạy dọc từ đỉnh đồi đến khu vực nhà của nhiều hộ dân đang sinh sống.

Trên khắp phần mặt đồi xuất hiện nhiều điểm đã bị sạt lở, đất từ đỉnh đồi tràn xuống khu vực phía dưới.

Toàn bộ sườn đồi xuất hiện tình trạng sụt lún, kèm theo các vết nứt dạng chân chim sâu từ 0,5 đến 1m, kéo dài ở nhiều vị trí. Với hiện trạng này, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi mưa lớn tiếp diễn.

Dưới chân quả đồi trồng sầu riêng đang bị nứt có 10 hộ dân với 34 nhân khẩu đang sinh sống. Hiện các hộ trên đang rất lo lắng cho an toàn tính mạng và tài sản của mình.

Ông Đinh Hữu Tình, một hộ dân sống dưới chân quả đồi đang sụt lún cho biết mùa mưa năm 2024, quả đồi này đã xảy ra tình trạng sạt lở, nhưng ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên, trận mưa đêm 12/8 quá lớn và kéo dài khiến quả đồi phía sau lưng nhà của các hộ như bị xé toạc.

Suốt đêm đó, tất cả các hộ dân ở đây lo sợ đồi bị sạt lở nên không ai dám chợp mắt. Bà con đều biết sống ở đây rất nguy hiểm, nhưng nhà cửa, tài sản đều nằm hết ở đây nên chưa biết xử lý ra sao...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đạ Huoai 3 Nguyễn Văn Trinh cho biết: qua kiểm tra cảm quan, nhìn vào độ dốc, mật độ cây trồng, mức độ xói mòn do mưa… cho thấy hiện tượng trên khá bất thường, nguy cơ sạt lở tương đối cao gây nguy hiểm cho người dân sinh sống dưới chân đồi.

Trên mặt đồi xảy ra hiện tượng nứt, nhiều vị trí bị xói lở. (Ảnh: TTXVN phát)

Hiện Ủy ban Nhân dân xã đã làm văn bản đề nghị các cơ quan chuyên môn cấp trên đánh giá về mức độ, nguy cơ của tình trạng trên để có cơ sở triển khai các giải pháp lâu dài như vận động nhân dân di dời ra khỏi vùng nguy hiểm theo quy định.

Ngoài vị trí nói trên, trên địa bàn xã hiện có 4 điểm có người dân sinh sống đang có nguy cơ cao khi mưa lớn kéo dài, cần các cơ quan chuyên môn cấp trên đến kiểm tra, rà soát đánh giá giúp chính quyền địa phương lập phương án di dời các hộ dân đảm bảo an toàn.

Trong thời gian trước mắt, khi chưa có kết quả đánh giá mức độ, nguy cơ về hiện tượng trên của các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân xã đã lập biên bản để các hộ dân cam kết nếu xảy ra mưa lớn bất thường, bất kể ngày hay đêm cũng phải sơ tán con người tới Nhà văn hóa thôn để đảm bảo an toàn tính mạng.

Hiện tại Ủy ban Nhân dân xã cũng đã bố trí lực lượng thường trực tại đây để kịp thời cảnh báo, hỗ trợ cho người dân trong mọi tình huống, đặc biệt là khi xảy ra mưa lớn.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Đạ Huoai 3, trận mưa lớn xảy ra đêm 12 rạng ngày 13/8 đã gây lũ quét, ngập lụt cục bộ và sạt lở đất trên địa bàn.

Thiên tai đã làm 1 người bị thương; hơn 100 căn nhà bị ngập, đất đá trôi vào, trong đó có 1 căn bị trôi cùng 4 căn nhà bị hư hỏng.

Mưa lũ cũng đã cuốn trôi 75 máy tưới nước cùng hệ thống ống dẫn nước; làm thiệt hại 35 ha cây trồng các loại trong đó có 4 ha sầu riêng bị bật gốc, gãy đổ, 10 ao cá bị thiệt hại hoàn toàn; 4 cầu dân sinh bị nước cuốn trôi, một số vị trí đường giao thông bị sạt lở, xói mòn… với tổng thiệt hại ước tính 9 tỷ đồng …/.

