Thời tiết cả nước dịp Quốc khánh 2/9: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Chiều 20/8, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết dịp lễ Quốc khánh 2/9 tới đây, dự báo thời tiết tại các khu vực trên cả nước phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa dông.

Cụ thể, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong khoảng thời gian chính của dịp lễ, từ ngày 1-5/9, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, ban ngày trời nắng, xác suất mưa thấp; chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa dông.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng được nhận định thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều và tối khả năng cao xuất hiện mưa rào và dông.

Trước mắt, từ nay đến ngày 31/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ đêm 21-23/8, nhiều khả năng khu vực Bắc Bộ có mưa (tập trung nhiều về đêm và sáng), vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Giai đoạn từ ngày 24-25/8, dự báo mưa giảm; nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực Bắc Bộ phổ biến trong khoảng 31-34 độ C.

Từ sau ngày 26/8, mưa dông gia tăng trở lại trên diện rộng (đề phòng khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng). Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Tại khu vực Trung Bộ, từ ngày 21-23/8, thời tiết phổ biến trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực này phổ biến trong khoảng 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Từ ngày 24-31/8, khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng trở lại. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, giai đoạn từ sau ngày 26/8 đề phòng khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực Trung Bộ phổ biến từ 31-34 độ C.

Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ ngày 21/8-31/8, nhiều ngày có mưa dông vào buổi chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 28-31 độ C; khu vực Nam Bộ phổ biến từ 31-34 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng lưu ý hiện nay (ngày 20/8), ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang có các nhiễu động hoạt động mạnh có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới, bão; sau đó có khả năng di chuyển vào Biển Đông tác động đến thời tiết của khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sau ngày 25/8.

Do vậy, người dân cần chú ý theo dõi các bản tin cập nhật trên website www.nchmf.gov.vn, các thông tin giám sát thời tiết và cảnh báo tức thời dông, sét trên website www.iweather.gov.vn./.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét tại khu vực nội thành Hà Nội Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ 15-17 giờ ngày 20/8, các phường Chương Mỹ, Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng, Tây Mỗ... có mưa rào và dông.