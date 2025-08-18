Thời tiết đêm 18/8: Áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 45km

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 16 giờ ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 45km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất là cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo đêm 18/8 và ngày 19/8, Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-3,5m.

Khu vực Nam Quảng Trị, từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực Giữa Biển Đông có gió Tây Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Ngày gió giảm dần. Sóng biển cao 2-3,5m.

Ngoài ra, đêm 18/8 và ngày 19/8, ở vịnh Bắc Bộ, Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao trên 3,5m.

Từ đêm 19/8, gió trên hầu hết các vùng biển tiếp tục giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: vùng biển khu vực Nam Quảng Trị, từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng cấp 2; khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết cụ thể các khu vực đêm 18/8 và ngày 19/8

Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thời tiết Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, một số nơi có mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Cảnh báo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nhiều mây. Phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam trong chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3.

Cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam 31-34 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất dao động từ 31-34 độ C.

Hà Nội trong ngày nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất dao động trong khoảng 28-30 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất từ 32-34 độ C./.

Áp thấp nhiệt đới đổi hướng gây gió mạnh trên biển và mưa lớn trên đất liền Trên đất liền, từ ngày 18/8 đến đêm 19/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.