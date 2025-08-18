Áp thấp nhiệt đới đổi hướng gây gió mạnh trên biển và mưa lớn trên đất liền

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 115km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8

Nhận định cụ thể về diễn biến áp thấp nhiệt đới, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm cho biết, đến 10 giờ ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 22 giờ ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Quảng Tây (Trung Quốc) với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, từ ngày 18/8 đến đêm 19/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Ngày và đêm 18/8, ở Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

"Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 20/8, mưa lớn trên các khu vực giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Ngoài ra, ngày và đêm 18/8, khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Đêm 17/8 và sáng 18/8, khu vực ven biển Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17/8 đến 8 giờ ngày 18/8 có nơi trên 70mm như: trạm Ngọc Lặc (Thanh Hóa) 94,2mm, trạm Bản Nước (Hà Tĩnh) 85,3mm, trạm Quảng Phúc (Quảng Trị) 72,4mm...

Nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng lớn

Đề cập đến diễn biến thời tiết biển trong 24 giờ tới, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn cho biết, vùng biển phía Đông khu vực Nam Quảng Trị gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 2–3,5m, đêm gió giảm dần.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực giữa Biển Đông gió Tây Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2–3,5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 18/8, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Huế, Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Bắc của khu vực giữa có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao trên 3,5m.

Cảnh báo, sáng 19/8, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ và Cô Tô) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng cấp 2; khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ và Cô Tô), vùng biển phía Đông khu vực Nam Quảng Trị cấp 3.Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Để chủ động ứng phó với các hình thái thời tiết trên, theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Các tỉnh, thành phố triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn những ngày vừa qua; tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, nhất là các công trình đã bị sự cố,hồ chứa nhỏ đã đầy nước, các khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.Các địa phương sắn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; chỉ đạo cơ quan phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của mưa lớn đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh.

Đối với tuyến biển. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương ven biển cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.../.

Áp thấp nhiệt đới không thay đổi về cường độ, hướng về Bắc vịnh Bắc Bộ Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó kịp thời.