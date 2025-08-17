Áp thấp nhiệt đới không thay đổi về cường độ, hướng về Bắc vịnh Bắc Bộ

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Áp thấp nhiệt đới có gió giật cấp 8

Nhận định cụ thể về diễn biến áp thấp nhiệt đới, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, TS Hoàng Phúc Lâm cho biết, đến 19 giờ ngày 18/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông khu vực phía Nam Quảng Trị đến Huế, khu vực Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ và đặc khu Cô Tô). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông khu vực phía Nam Quảng Trị đến Huế, khu vực Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ và Cô Tô) có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

5 tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ có nguy cơ lũ quét, sạt lở

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 20 giờ ngày 17/8 đến 1 giờ ngày 18/8, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như khu vực phía Nam Phú Thọ, Thanh Hoá mưa từ 20-35mm, có nơi trên 50mm; khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm; khu vực Quảng Trị 10-30mm có nơi trên 50mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Mai Hạ; Bao La, Cao Sơn, Cự Đồng, Đức Nhàn, Hương Cần, Khả Cửu, Lai Đồng, Long Cốc, Mai Châu, Minh Đài, Minh Hòa, Mường Bi, Mường Hoa, Ngọc Sơn, Pà Cò, Quy Đức, Tân Mai, Tân Pheo, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thu Cúc, Tiền Phong, Trung Sơn, Tu Vũ, Văn Miếu, Võ Miếu, Xuân Đài (tỉnh Phú Thọ);

Như Thanh, Thanh Kỳ, Xuân Bình, Yên Thọ; Bá Thước, Bát Mọt, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Cổ Lũng, Công Chính, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Lam Sơn, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Mìn, Na Mèo, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Như Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Quan Sơn, Quý Lương, Sao Vàng, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Lư, Tam Thanh, Tân Thành, Thạch Lập, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thiên Phủ, Thiết Ống, Thọ Bình, Thọ Lập, Thọ Ngọc, Thọ Xuân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Trường Lâm, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Hòa, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Thắng (tỉnh Thanh Hoá);

Kim Bảng, Tân Kỳ, Vạn An, Xuân Lâm; Anh Sơn, Bích Hào, Cát Ngạn, Con Cuông, Đại Đồng, Đông Hiếu, Giai Xuân, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Nghĩa Hưng, Tây Hiếu, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Hợp, Thuần Trung, Tiên Đồng, Vĩnh Tường, Yên Xuân; Anh Sơn Đông, Bắc Lý, Bạch Hà, Bạch Ngọc, Bình Chuẩn, Bình Minh, Cam Phục, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Khê, Châu Lộc, Châu Tiến, Chiêu Lưu, Đô Lương, Giai Lạc, Hợp Minh, Hùng Chân, Hùng Châu, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Lượng Minh, Lương Sơn, Mậu Thạch, Môn Sơn, Mường Lống, Mường Quàng, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nam Đàn, Nga My, Nghĩa Đàn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lộc, Nghĩa Mai, Nghĩa Thọ, Nhân Hòa, Nhôn Mai, Hoàng Mai, Thái Hòa, Quan Thành, Quang Đồng, Quế Phong, Quỳnh Tam, Quỳnh Thắng, Tam Quang, Tam Thái, Tân An, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Thiên Nhẫn, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Tương Dương, Vân Du, Văn Hiến, Vân Tụ, Yên Hòa, Yên Na, Yên Thành (tỉnh Nghệ An);

Cẩm Lạc, Cổ Đạm, Kỳ Hoa, Kỳ Xuân, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Vũng Áng; Cẩm Hưng, Cẩm Trung, Can Lộc, Đức Minh, Đức Quang, Hồng Lộc, Hương Khê, Hương Sơn, Hương Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Hải Ninh, Hoành Sơn, Nam Hồng Lĩnh, Sông Trí, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 2, Sơn Tiến, Tùng Lộc; Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Đức Đồng, Đức Thịnh, Đức Thọ, Hà Linh, Hương Bình, Hương Đô, Hương Phố, Kim Hoa, Mai Hoa, Mai Phụ, Phúc Trạch, Sơn Kim 1, Sơn Tây, Thạch Khê, Thạch Xuân, Thượng Đức, Trường Lưu, Tứ Mỹ, Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh);

Đồng Lê, Tuyên Bình; Dân Hóa, Kim Điền, Kim Phú, Minh Hóa, Tân Thành, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Sơn (tỉnh Quảng Trị).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 18 giờ ngày 16/8 đến 18 giờ ngày 17/8, khu vực các tỉnh: Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Vạn Mai (Phú Thọ) 86,4mm; Triệu Sơn (Thanh Hóa) 320,2mm; Yên Thượng (Nghệ An) 209mm; Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 182,8mm; Tân Lâm (Quảng Trị) 103,2mm ;...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

