Áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, nguy cơ lũ quét ở miền núi Bắc Bộ

Áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 16/8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 19 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Đến 19 giờ ngày 17/8, áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60km về phía Đông Nam với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 18/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, cường độ suy yếu dần.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-3,5m, biển động mạnh.

Từ sáng 18/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong đêm và rạng sáng tại 8 tỉnh Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 21 giờ 40 phút ngày 16/8 đến 2 giờ 40 phút ngày 17/8, các tỉnh khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Lóng Phiêng, Mường Bú, Mường Cơi, Mường Giôn, Ngọc Chiến, Phiêng Khoài (tỉnh Sơn La);

Lương Sơn, Liên Sơn, phường Kỳ Sơn, Quy Đức, Thịnh Minh; Cự Đồng, Đà Bắc, Lạc Thủy, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Động, Ngọc Sơn, Sơn Lương, Tân Mai, Tiên Lương, Tu Vũ, Văn Lang, Vân Sơn, Yên Sơn (tỉnh Phú Thọ);

Đông Cuông, Hưng Khánh, Lương Thịnh, Mỏ Vàng, Nậm Có, Âu Lâu, Văn Phú, Phình Hồ, Phong Dụ Thượng, Quy Mông, Sơn Lương, Tà Xi Láng, Tân Hợp, Tằng Loỏng, Trấn Yên, Tú Lệ, Văn Chấn, Võ Lao, Xuân Ái (tỉnh Lào Cai);

Lũng Phìn, Sà Phìn, Sủng Máng; Bạch Đích, Đồng Văn, Du Già, Hồ Thầu, Khuôn Lùng, Lao Chải, Linh Hồ, Mèo Vạc, Nà Hang, Nghĩa Thuận, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Phố Bảng, Quản Bạ, Thắng Mố, Thanh Thủy, Tiên Nguyên, Tùng Vài, Yên Minh (tỉnh Tuyên Quang);

Nam Cường, Phúc Lộc, Quảng Bạch (tỉnh Thái Nguyên); Bảo Lâm, Xuân Trường, Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng); Chi Lăng, Nhân Lý, Quan Sơn (tỉnh Lạng Sơn);

Đặc khu Vân Đồn; Đặc khu Cô Tô, Đầm Hà; Đường Hoa, Cẩm Phả, Cửa Ông, Mông Dương, Quang Hanh, Quảng Tân (tỉnh Quảng Ninh).

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan Khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 20 giờ ngày 15/8 đến 20 giờ ngày 16/8, các tỉnh khu vực Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Mường Giôn (Sơn La) 66,2mm; Dốc Kẽm (Phú Thọ) 193,7mm; Đại Sơn2 (Lào Cai) 83,4mm; Phương Độ (Tuyên Quang) 78,2mm; Quảng Bạch (Thái Nguyên) 58mm, Mông Ân2 (Cao Bằng) 50,4mm; Chi Lăng (Lạng Sơn) 74,6mm; Bản Sen (Quảng Ninh) 204,7mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

