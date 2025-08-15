Cảnh báo mưa lớn, lũ quét diện rộng: Các tỉnh cần sẵn sàng phương án ứng phó, cứu hộ

Chiều 15/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ, đề nghị chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ ngày 15/8 đến đêm 16/8, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 300mm; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Từ ngày 17/8 đến đêm 18/8, phía Đông Bắc Bộ, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 300mm; có thể xuất hiện mưa cục bộ với cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Trước diễn biến trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Cùng với đó, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo, tổ chức triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn.

Các địa phương cần tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, khu vực đã xảy ra sạt lở, có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Đặc biệt các địa phương kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Ngoài ra, các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, nhất là các công trình đã bị sự cố, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, các khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bố trí trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về cơ quan này (thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

