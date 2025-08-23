Trung Quốc: Kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp với bão Kajiki

Ngày 23/8, Trung Quốc đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp với bão, lũ cấp IV - mức thấp nhất trong thang cảnh báo gồm 4 cấp của nước này, tại tỉnh Hải Nam, khi cơn bão Kajiki - cơn bão thứ 13 trong năm nay, đang tiến về vùng duyên hải.



Theo Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, nhà chức trách đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp và cử một đoàn công tác đến tỉnh Hải Nam để hỗ trợ người dân địa phương ứng phó bão và lũ lụt.



Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cho biết vào lúc 11h ngày 23/8 (giờ địa phương, 9h theo giờ Việt Nam), tâm bão Kajiki nằm trên biển, cách thành phố Tam Á của Hải Nam khoảng 650 km về phía Đông. Dự báo, bão sẽ di chuyển về phía Tây với tốc độ 25 km/h và tiếp tục mạnh lên.



Cơ quan Khí tượng Trung Quốc đã ban bố cảnh báo bão màu vàng đối với bão Kajiki, đồng thời dự báo bão có thể đổ bộ hoặc áp sát bờ biển phía Nam đảo Hải Nam vào khoảng tối 24/8. Một số khu vực thuộc đảo Hải Nam được dự báo sẽ có mưa to đến rất to từ ngày 23-24/8.



Hệ thống cảnh báo thời tiết của Trung Quốc gồm 4 cấp, trong đó màu đỏ là mức nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh./.

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 141 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.