Vững tay súng bảo vệ bình yên cho nhân dân vui Tết đón Xuân

Đất trời vào Xuân, khi mọi người quây quần bên gia đình chào đón năm mới cũng là lúc các sĩ quan, chiến sĩ của Sư đoàn 325 (Quân đoàn 12) bước vào giai đoạn trực cao điểm. Các phương án xử trí tình huống, cơ động lực lượng và bảo vệ mục tiêu trọng điểm được rà soát, luyện tập thường xuyên.

Từ sở chỉ huy đến từng vọng gác, cán bộ, chiến sĩ luôn trong trạng thái sẵn sàng nhận lệnh khi có báo động, bảo đảm không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh, an toàn để nhân dân đón Tết, vui Xuân bình yên.

Sẵn sàng chiến đấu khi có báo động

Khi có tín hiệu báo động, toàn bộ lực lượng Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 95 lập tức chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Không có độ trễ, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng mang theo đầy đủ quân trang, quân dụng, vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ động ra khu vực tập kết theo đúng phương án. Từng khâu chuẩn bị được thực hiện khẩn trương, chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu sẵn sàng nhận lệnh và thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng chuyển trạng thái chiến đấu theo mệnh lệnh của cấp trên.

Tại Sư đoàn 325, các phương án cơ động bảo vệ mục tiêu trọng điểm và sẵn sàng cơ động lực lượng về Thủ đô được luyện tập định kỳ, kể cả trong ngày nghỉ, ngày lễ và dịp Tết.

Khi có tín hiệu báo động, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 95 nhanh chóng cơ động theo phương án sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)

Trung tá Bùi Văn Dần, Phó Trung đoàn trưởng – Tham mưu trưởng Trung đoàn 95 cho biết, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến ở tất cả các cấp; tăng cường tuần tra, canh gác, nắm chắc tình hình, với yêu cầu cao nhất là không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống có thể xảy ra trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Tác chiến hiện đại, chế áp điện tử UAV

Tại trận địa phòng không của Đại đội phòng không 16, Trung đoàn 95. Trận địa được bố trí khoa học theo mô hình phòng thủ nhiều tầng nấc, kết nối chặt chẽ giữa các vọng quan sát mắt thường và hệ thống thông tin liên lạc thông suốt về sở chỉ huy. Những nòng pháo vươn cao, sừng sững hướng lên khoảng không bao la, sẵn sàng khống chế mọi mục tiêu xâm phạm.

Khi tiếng hô “Trinh sát phát hiện mục tiêu!” vang lên, trận địa lập tức chuyển mình. Các pháo thủ lao về vị trí chiến đấu, hệ thống kính chỉ huy và máy đo xa nhanh chóng bắt bám, khóa chặt mục tiêu giả định trên bầu trời.

Điểm nhấn trong công tác trực chiến năm nay là việc sẵn sàng các phương án chế áp điện tử nhằm đối phó với các phương tiện bay không người lái (UAV) siêu nhỏ – một thách thức mới trong tác chiến hiện đại.

Thượng úy Lê Minh Hiếu, Chính trị viên Đại đội 16 cho biết, đơn vị đã quán triệt nghiêm túc nhiệm vụ trực chiến cấp 1 suốt 24/24 giờ. Từ vị trí trực chiến, Khẩu đội trưởng Vũ Nam Dương chia sẻ rằng ý thức rõ trách nhiệm giữ gìn bình yên bầu trời đã giúp anh vơi đi nỗi nhớ nhà để vững tâm bám trụ trận địa.

Trận địa phòng không của Đại đội 16, Trung đoàn 95 được bố trí theo thế trận nhiều tầng nấc, sẵn sàng bảo vệ bầu trời Tổ quốc. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)

Tư duy hiện đại cho đơn vị chủ lực

Nhiệm vụ trực Tết năm 2026 của Sư đoàn 325 gắn liền với mục tiêu xây dựng đơn vị theo hướng “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”. Đại tá Nguyễn Mạnh Cường, Sư đoàn trưởng, nhấn mạnh việc xây dựng bản lĩnh chính trị để mỗi quân nhân đều giỏi việc mình và biết việc đồng đội. Sư đoàn lấy thực tiễn sẵn sàng chiến đấu làm thước đo, tập trung huấn luyện các phương án phòng chống vũ khí công nghệ cao và tác chiến điện tử.

Việc làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số cũng được đưa vào nội dung canh trực hằng ngày. Đại tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn cho rằng giáo dục chính trị phải đi trước một bước.

Khi cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm và có tâm lý vững vàng, đơn vị mới có thể tạo thành một khối thống nhất, sẵn sàng xử trí kịp thời các tình huống phức tạp có thể xảy ra trong những ngày Tết bận rộn.

Doanh trại Sư đoàn 325 rộn ràng không khí Xuân nhưng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu luôn được đặt lên hàng đầu. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)

Gác nỗi niềm riêng cho hạnh phúc chung

Với những chiến sĩ trẻ lần đầu đón Tết xa nhà như chiến sĩ Phạm Tú Anh Tiểu đội 8 (Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 95) những ngày này luôn đan xen giữa trách nhiệm và nỗi nhớ.

Anh tâm sự rằng toàn đơn vị luôn giữ vững bản lĩnh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ gác lại niềm riêng để bảo vệ sự an toàn cho nhân dân vui xuân. Tình đồng chí, đồng đội gắn bó dưới mái nhà chung Sư đoàn 325 chính là sợi dây kết nối, giúp những người lính trẻ vượt qua khó khăn, yên tâm công tác.

Một mùa xuân mới lại về, mỗi cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 đang vững tay súng bảo vệ bình yên cho nhân dân vui Tết, đón Xuân. Mùa xuân đẹp nhất với người lính 325 chính là nhìn thấy Tổ quốc bình yên trong từng nhịp thở của năm mới./.