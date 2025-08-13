Lào: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Tối 12/8, tại tỉnh Champasak (Nam Lào), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Champasak - Alounxay Sounnalath; cùng lãnh đạo các tỉnh Salavanh, Sekong, Attapeu; đại diện Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại Pakse; và đông đảo cán bộ các sở, ban, ngành, cộng đồng người Việt Nam và doanh nghiệp Việt đang sinh sống, làm việc tại khu vực Nam Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tạ Phương Dung - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse, ôn lại chặng đường 80 năm vẻ vang của dân tộc Việt Nam kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bà Tạ Phương Dung nhấn mạnh sau 80 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là sau 50 năm thống nhất đất nước và gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên nhiều lĩnh vực.

Bà Tạ Phương Dung cho biết trong năm ngoái, nền kinh tế Việt Nam xếp hạng 32 toàn cầu, thuộc nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài. Việt Nam ngày càng thể hiện rõ vai trò tích cực trên trường quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nơi Việt Nam vừa đánh dấu 30 năm là thành viên.

Bà Tạ Phương Dung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse ôn lại chặng đường 80 năm vẻ vang của dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Bà Tạ Phương Dung cũng thông tin về một số cải cách nổi bật được triển khai như việc tinh gọn bộ máy hành chính từ 63 xuống 34 tỉnh/thành và xây dựng chính quyền hai cấp kể từ ngày 1/7/2025.

Các Nghị quyết trọng điểm về khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân đang là những động lực chiến lược hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse Tạ Phương Dung khẳng định những thành tựu mà Việt Nam có được hôm nay luôn gắn liền với sự đồng hành, ủng hộ quý báu từ bạn bè quốc tế, đặc biệt là tình cảm sâu nặng, chí nghĩa chí tình từ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Mối quan hệ Việt-Lào là tài sản vô giá được gìn giữ và vun đắp qua nhiều thế hệ, đúng như lời khẳng định bất hủ của Chủ tịch Kaysone Phomvihane: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tình nghĩa Lào-Việt Nam sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông."

Phát biểu đại diện cho lãnh đạo 4 tỉnh Nam Lào, ông Alounxay Sounnalath - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam; khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã vượt qua nhiều thử thách lịch sử, thực hiện thành công công cuộc đổi mới và vươn lên mạnh mẽ trên trường quốc tế với tiềm năng phát triển to lớn.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak bày tỏ sự trân trọng trước mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam, được khởi nguồn từ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong, không ngừng được vun đắp, phát triển bởi các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Mối quan hệ này là di sản quý báu, là nguồn sức mạnh lớn lao cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước của cả hai dân tộc.

Ông Alounxay Sounnalath cũng ghi nhận trong thời gian qua, hợp tác giữa 4 tỉnh Nam Lào và các tỉnh miền Trung, miền Nam Việt Nam đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực. Các lĩnh vực hợp tác như ngoại giao, hạ tầng, giáo dục và đầu tư đều ghi nhận sự hỗ trợ quý báu từ phía Việt Nam.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 4 tỉnh Nam Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh miền Trung và miền Nam, vì sự giúp đỡ bền bỉ, chí tình, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hai nước.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Tại sự kiện, các đại biểu cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, mối quan hệ vĩ đại giữa hai nước Việt Nam-Lào, cùng điệu múa lămvông truyền thống đã tạo nên không khí thân tình, ấm áp và đầy xúc động.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có trưng bày ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với điểm nhấn là vai trò lịch sử của Bác trong việc vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Buổi lễ kỷ niệm khép lại với tiệc chiêu đãi trang trọng, thể hiện lòng hiếu khách, sự trân trọng và tình cảm sâu sắc của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse dành cho các vị đại biểu, khách mời và bạn bè quốc tế./.

