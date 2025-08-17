8.800 tình nguyện viên sẵn sàng phục vụ hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Tối 16/8, tại Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình “Gặp mặt tình nguyện viên phục vụ trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025)."

8.800 tình nguyện viên đến từ 43 trường Đại học, Cao đẳng và các xã, phường trên địa bàn tham dự chương trình.

Thành đoàn Hà Nội cho biết các tình nguyện viên được tuyển chọn kỹ lưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức; có thành tích học tập tốt; một số nhóm tình nguyện viên có khả năng ngoại ngữ tốt, bảo đảm sức khỏe thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tại chương trình kỷ niệm, các tình nguyện viên có trách nhiệm hướng dẫn đại biểu và phát nhu yếu phẩm tại khu vực khán đài Quảng trường Ba Đình; cấp phát nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân tại các điểm dọc tuyến đường diễu binh, diễu hành; quản lý các kho hàng, phân bổ, vận chuyển vật phẩm tới các điểm cấp phát; hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…; hỗ trợ đón tiếp đoàn đại biểu nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước và đoàn khách quốc tế về dự lễ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng cho biết 80 năm trước, đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích cùng toàn dân đứng lên đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc. Ngày hôm nay, trong không khí thiêng liêng và tự hào, tuổi trẻ Thủ đô vinh dự được thành phố giao thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong công tác tổ chức đại lễ. Đây là cơ hội để mỗi thanh niên thể hiện lòng tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến.

Với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên," các tình nguyện viên sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các đoàn viên, thanh niên sẽ là những người góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tạo nên một hình ảnh đẹp và ấn tượng về Thủ đô Hà Nội, xa hơn nữa là hình ảnh của người trẻ Việt Nam đến người dân trên khắp cả nước và bạn bè quốc tế.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội bày tỏ mong muốn các đoàn viên, thanh niên sẽ nêu cao tinh thần tình nguyện đúng nghĩa, tác phong chuyên nghiệp, văn minh, để 8.800 trái tim xanh nhiệt huyết sẽ trở thành một khối sức mạnh đoàn kết, góp phần làm nên thành công của đại lễ kỷ niệm.

Tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội trao tặng các vật phẩm đồng phục như áo, mũ, thẻ tình nguyện viên...; tổ chức tập huấn cho các tình nguyện viên về hỗ trợ an ninh trật tự, bảo đảm vệ sinh môi trường, hướng dẫn thoát nạn, di chuyển người bị nạn, sơ cấp cứu ban đầu; các lưu ý khi thực hiện nhiệm vụ, tác phong, kỷ luật và việc bảo đảm an toàn...

8.800 tình nguyện viên được Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội bố trí hơn 200 xe ôtô đưa đón, bảo đảm an toàn và hiệu quả cho tình nguyện viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong không khí cả nước cùng hướng về Ngày đại lễ, tuổi trẻ Thủ đô đã gửi gắm niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến hết mình, sẵn sàng phục vụ; đồng thời tổ chức giao lưu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các tình nguyện viên mới với các cá nhân từng phục vụ tại các sự kiện quốc gia trước đây.

Các tình nguyện viên háo hức khi tham gia hoạt động tình nguyện phục vụ lễ kỷ niệm. (Ảnh: Mai Chi/TTXVN)

Lần đầu được tham gia phục vụ cho một sự kiện trọng đại của đất nước, Việt Vũ, sinh viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, chia sẻ: “Tại buổi gặp gỡ ngày hôm nay, em cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ tình nguyện viên phục vụ cho A80. Chúng em cảm nhận rõ được trách nhiệm và vai trò của bản thân trong việc lan tỏa hình ảnh đẹp, nỗ lực hết mình của thế hệ trẻ Việt Nam.”

Bạn Nguyễn Khánh Linh, sinh viên Đại học xây dựng, chia sẻ: "Tuy công tác phục vụ phải có mặt từ rất sớm và nhiều khó khăn. Nhưng bản thân em và cũng như các bạn tình nguyện viên có mặt ở đây không ngại gian khó, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao."

Buổi gặp mặt là hoạt động có ý nghĩa, khơi dậy và lan tỏa tinh thần xung kích của thanh niên Thủ đô, đồng thời khẳng định sự quyết tâm của thế hệ trẻ, sẵn sàng đóng góp sức mình vào thành công chung của chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

Những cánh bay của niềm tin và tự hào chuẩn bị cho nhiệm vụ A80 Ngoài giờ bay, các phi công còn phải chuẩn bị nội dung bài bay, luyện tập các phương án, tính toán số liệu, thành thục yếu lĩnh và kiểm tra vấn đáp; đó là một chu trình khép kín và bền bỉ, nghiêm túc.