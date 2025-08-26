Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” là sự kiện văn hóa-chính trị mang tầm quốc gia, là dịp đặc biệt để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cùng nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm đã có cuộc trao đổi với TTXVN về vai trò, tầm vóc, ý nghĩa và những giá trị mà Triển lãm mang lại.

- Với tên gọi Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc,” xin Phó Thủ tướng đánh giá ý nghĩa của sự kiện này trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống, khích lệ niềm tự hào, cổ vũ động viên các ngành, các cấp và củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước?

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính: Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” không chỉ là một sự kiện văn hóa-chính trị mang tầm quốc gia mà còn là dịp đặc biệt để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta cùng nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự vận động, phối hợp hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và sự ủng hộ của Nhân dân, đất nước ta đã gặt hái những thành tựu cách mạng to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Những thành tựu ấy không chỉ minh chứng sống động đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn mà Đảng và Nhà nước đã lựa chọn mà còn khẳng định ý chí kiên cường, tinh thần quyết tâm, sức mạnh nội tại và khát vọng vươn lên của dân tộc trong suốt 80 năm qua.

Triển lãm tôn vinh những thành tựu nổi bật của đất nước trên mọi lĩnh vực như: kinh tế, công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, nông thôn, thương mại, dịch vụ, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, khoa học, công nghệ, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch...

Thông qua các hiện vật, tư liệu, hình ảnh cùng các hoạt động tương tác phong phú, đa dạng, người xem được nhìn nhận, cảm nhận rõ nét các bước tiến của cách mạng Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử. Điều này không chỉ khẳng định sức mạnh toàn diện của đất nước mà còn góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về giá trị cốt lõi của dân tộc, tự hào tinh thần bất khuất, kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng đất nước được như ngày nay.

Đặc biệt, sự kiện này có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc đối với thế hệ trẻ, giúp các em nhận thức rõ hơn công lao của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần tự cường, khát vọng vươn lên để xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Sự kiện này cũng là dịp khẳng định uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, là minh chứng sống động cho truyền thống tốt đẹp, tiềm lực mạnh mẽ của dân tộc sau 80 năm phát triển không ngừng, tạo nền tảng vững chắc cho bước tiến quan trọng trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc của dân tộc.

Khu trưng bày giới thiệu hành trình 80 năm cơ quan thông tấn quốc gia ra đời, xây dựng, phát triển và đồng hành cùng đất nước, với thông điệp “Nguồn tin chính thống - Dòng tin chủ lực.” (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Triển lãm lần này với quy mô tổ chức sự kiện văn hóa-kinh tế-chính trị rất lớn, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa các thành phần kinh tế và công nghệ tiên tiến. Những kinh nghiệm quý báu từ triển lãm này sẽ là cơ sở để chúng ta tiếp tục tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn trong tương lai nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/2030), 100 năm thành lập nước (02/9/2045), góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước.

- Với những ý nghĩa quan trọng đó, Triển lãm có điểm đặc biệt gì, thưa Phó Thủ tướng?

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính: Đây là một sự kiện đặc biệt, là triển lãm quy mô lớn nhất từ trước đến nay, không chỉ về nội dung mà còn về hình thức tổ chức và sự tham gia đầy đủ của 34 tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp nhà nước, nhiều doanh nghiệp tư nhân.

Sự kiện này được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) - Khu tổ hợp triển lãm có quy mô lớn ở Đông Nam Á với diện tích hơn 900.000m2 - sự kiện mang đến cho công chúng một bức tranh tổng thể, toàn diện về 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nơi đây tập trung khắc họa bức tranh tổng thể hành trình 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Các thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng điểm như: kinh tế, công nghiệp, xây dựng, khoa học, công nghệ; đầu tư-thương mại; nông nghiệp-nông thôn; an ninh-quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch... được giới thiệu toàn diện, phong phú, sinh động, phản ánh sức sống và sự phát triển vượt bậc của đất nước trong gần một thế kỷ qua.

Một yếu tố nổi bật khác là việc ứng dụng đồng bộ các công nghệ hiện đại như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), màn hình cảm ứng, mô hình 3D, trình chiếu đa phương tiện…, đem đến trải nghiệm mới mẻ, giúp người xem vừa được chiêm ngưỡng vừa được tương tác, khám phá và cảm nhận sâu sắc.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Triển lãm còn có nhiều chương trình đồng hành phong phú như: văn hóa, nghệ thuật, phim ảnh, bảo tàng lịch sử, hội thảo, diễn đàn các địa phương, doanh nghiệp, các hoạt động giáo dục truyền thống dành cho học sinh, sinh viên... Tất cả góp phần tạo nên một không gian văn hóa-giáo dục sống động, truyền cảm hứng yêu nước, niềm tự hào và khát vọng cống hiến cho mọi tầng lớp nhân dân.

Như vậy, Triển lãm không chỉ là nơi trưng bày các thành tựu kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, mà còn là điểm đến trải nghiệm đa chiều, sâu sắc, giúp công chúng cảm nhận rõ lịch sử, truyền thống, tiềm lực và khát vọng phát triển đất nước.

- Thưa Phó Thủ tướng, Triển lãm là một sự kiện quan trọng, đòi hỏi huy động nhiều nguồn lực. Xin Phó Thủ tướng cho biết công tác phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương đã được triển khai ra sao để đảm bảo mục tiêu đề ra?

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính: Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quy mô lớn, nội dung phong phú, là việc lớn, việc khó, chưa có tiền lệ, thời gian ngắn, yêu cầu cao. Chính vì vậy, cần có huy động các nguồn lực: Ngân sách Nhà nước Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp, và sự đồng hành hỗ trợ của doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan được xác định là yếu tố quan trọng, góp phần thành công của sự kiện.

Đến thời điểm này có thể khẳng định rằng tất cả các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã chủ động, tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất để tổ chức triển lãm xứng với tầm vóc, sự nghiệp 80 năm đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, tổng thể, khách quan, tiết kiệm và hiệu quả.

Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Triển lãm đã được thành lập dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để xây dựng nội dung trưng bày, chuẩn bị hiện vật, tư liệu phong phú; đồng thời ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo không gian trưng bày hấp dẫn, giàu tính tương tác.

Công tác tổ chức, kỹ thuật, an ninh, hậu cần và truyền thông cũng được triển khai đồng bộ, bảo đảm điều kiện thuận lợi để tổ chức Triển lãm trang trọng, ấn tượng, xứng tầm sự kiện trọng đại của đất nước.

Không gian trưng bày của triển lãm gần 260.000m2 đang dần được lấp đầy những hình ảnh cờ đỏ sao vàng rực rỡ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Các Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế, Bộ Công an, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn, phương án giao thông và công tác phòng cháy, chữa cháy, phương án y tế cho các hoạt động trước và trong suốt thời gian Triển lãm.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức các tuyến xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại và đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân và khách tham quan Triển lãm. Hà Nội cũng tăng cường quảng bá tuyên truyền về Triển lãm tại các khu vực tập trung dân cư, cũng như xung quanh khu vực Triển lãm; khẩn trương triển khai công tác vệ sinh toàn bộ các tuyến đường, bảo đảm mỹ quan đô thị; chỉ đạo các đơn vị Điện lực và Cấp nước đảm bảo cung cấp đầy đủ điện, nước liên tục, không để xảy ra gián đoạn trong suốt quá trình thi công và tổ chức Triển lãm...

Có thể nói, sự chung tay góp sức, phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ, ngành và địa phương đã giúp Triển lãm sẵn sàng tổ chức, không chỉ bảo đảm nội dung mà còn về hình thức thể hiện, tạo nên sự kiện văn hóa - kinh tế - chính trị mang tầm vóc quốc gia, đáp ứng mong đợi của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

- Xin Phó Thủ tướng cho biết những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện sau Triển lãm để phát huy các kết quả đã đạt được?

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính: Sau Triển lãm, nhiệm vụ quan trọng không chỉ dừng lại ở việc tổng kết, đánh giá mà cần tiếp tục phát huy giá trị, hiệu quả từ sự kiện tạo ra. Triển lãm không phải điểm dừng mà là bước khởi đầu cho các hoạt động tiếp nối nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Trước hết, cần tổ chức các hoạt động tiếp nối để phát huy hiệu ứng trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, lực lượng chủ lực trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc tương lai. Việc truyền cảm hứng, giáo dục lòng yêu nước, ý chí tự cường và trách nhiệm với đất nước là vô cùng cần thiết.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá rộng rãi những thành tựu, giá trị của đất nước đến toàn dân và quốc tế, qua đó nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam, đồng thời thu hút nguồn lực, đầu tư và hợp tác quốc tế. Trên cơ sở nội dung và hình ảnh của Triển lãm, các bộ, ngành, địa phương cần nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm văn hóa, du lịch, giáo dục, hình thành chuỗi giá trị bền vững, vừa bảo tồn và phát huy truyền thống, vừa đổi mới sáng tạo phù hợp với xu thế thời đại.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp tục công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản tư liệu, hiện vật, xây dựng kho tư liệu quý giá phục vụ cho công tác giáo dục, văn hóa, nghiên cứu khoa học và truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai.

Sau cùng, Triển lãm tạo tiền đề về cách thức tổ chức sự kiện văn hóa - chính trị lớn để chúng ta tiếp tục tổ chức thành công các sự kiện tương tự trong tương lai, góp phần phát triển văn hóa, giáo dục, khơi dậy tinh thần dân tộc, sức mạnh đoàn kết toàn dân./.

- Xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ!

Thông tấn xã Việt Nam sẵn sàng cho Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước TTXVN khẳng định vai trò nguồn tin chính thống, dòng tin chủ lực, từ thời kháng chiến đến kiến thiết đất nước, hành trình tiến vào kỷ nguyên mới, phát triển thịnh vượng, giàu bản sắc, hạnh phúc.