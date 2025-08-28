Chính thức khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”

Chính trị
Sáng 28/8 tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc." Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành Trung ương,... đã đến tham dự Triển lãm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc." Triển lãm diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngay sau Lễ khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham quan các gian hàng tại Triển lãm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” là sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là dịp để công chúng nhìn lại một chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang, từ đó củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là sự kiện chính trị-văn hóa đặc biệt quan trọng. Không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 80 năm lịch sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc, mà còn khẳng định tầm vóc, vị thế Việt Nam hôm nay và khát vọng phát triển bền vững trong tương lai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Triển lãm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của các bộ, cơ quan trung ương, 34 tỉnh, thành phố và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm (trong Nhà triển lãm Kim Quy và khu triển lãm ngoài trời ở bốn sân Đông, Tây, Nam, Bắc). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Triển lãm diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Minh Sơn
