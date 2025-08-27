Tủ lạnh tiết kiệm nào phù hợp với người lao động giữa bão giá?

Giữa bối cảnh giá cả leo thang tại các đô thị lớn, nhiều người lao động buộc phải tính toán kỹ lưỡng trước mỗi quyết định chi tiêu. Tủ lạnh Funiki là sự lựa chọn phù hợp nhờ mức giá hợp lý và công năng đủ dùng.

Giá thành hợp lý, phù hợp khả năng chi tiêu của người lao động

Hiện nay, khi tình hình giá điện, nước, thực phẩm đều tăng cao, mọi khoản chi tiêu cần được cân nhắc kỹ càng. Một chiếc tủ lạnh vừa bền bỉ, vừa tiết kiệm điện lại có giá thành hợp lý chính là giải pháp giúp người lao động sống tại các thành phố lớn giảm bớt áp lực tài chính hằng tháng. Tủ lạnh Funiki đến từ Điện lạnh Hòa Phát đáp ứng nhu cầu trữ thực phẩm cơ bản, đồng thời nhỏ gọn, phù hợp với không gian trọ hoặc căn hộ diện tích nhỏ.

Với mức giá chỉ từ 3 triệu đồng, tủ lạnh Funiki FR-91 DSU 90 lít mang đến một lựa chọn dễ tiếp cận cho những ai đang ưu tiên tối ưu ngân sách. Thiết kế gọn gàng, vận hành ổn định, sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu bảo quản thực phẩm hằng ngày mà không làm tăng thêm gánh nặng chi tiêu.

Anh Duy, nhân viên kho tại một siêu thị ở quận 7 (Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Tôi sống một mình nên chỉ cần tủ lạnh nhỏ, đủ để trữ đồ ăn cho vài ngày. Lúc đầu tính mua tủ cũ cho tiết kiệm, nhưng sau thấy tủ Funiki 90L giá chỉ khoảng 3 triệu mà là hàng mới, bảo hành rõ ràng nên tôi chọn luôn. Dùng gần nửa năm rồi, tủ chạy êm, mát ổn định, chưa gặp vấn đề gì cả."

Lựa chọn bền bỉ, tiết kiệm cho các hộ gia đình

Với những gia đình cần bảo quản thực phẩm nhiều hơn, tủ lạnh Funiki trên 150 lít là lựa chọn đáp ứng tốt cả dung tích lẫn hiệu quả làm lạnh. Dòng tủ với công nghệ Inverter có khả năng vận hành ổn định, giữ nhiệt đều và hạn chế hao điện. Trong bối cảnh giá điện ngày càng cao, đây là giải pháp giúp duy trì thói quen dự trữ thực phẩm mà vẫn tiết kiệm đáng kể chi phí hàng tháng.

Tủ lạnh Funiki có thiết kế chắc chắn và độ bền cao, mang đến sự yên tâm khi sử dụng lâu dài mà không lo hỏng hóc thường xuyên. Sự ổn định trong vận hành cũng giảm thiểu thời gian và chi phí cho việc sửa chữa, phù hợp với những gia đình muốn một chiếc tủ lạnh “mua một lần, dùng nhiều năm.”

Tủ lạnh Funiki với công nghệ tiết kiệm điện cùng khả năng hoạt động bền bỉ. (Ảnh: Vietnam+)

Anh Trần Văn Hùng, công nhân tại một xưởng sản xuất ở Hải Phòng bày tỏ: “Vợ chồng tôi luôn tìm mua đồ gia dụng bền và ít tốn điện để đỡ chi phí sinh hoạt. Trước đây khi ở trọ một mình, tôi từng dùng loại mini của Funiki, thấy ổn định, không hỏng bao giờ nên khi có gia đình, tôi quyết định nâng cấp lên loại 159L của hãng. Dùng hơn năm nay, tủ vẫn hoạt động tốt, chưa phải sửa lần nào, tiền điện mỗi tháng cũng không tăng nhiều nên gia đình rất yên tâm.”

Là sản phẩm của Điện lạnh Hòa Phát, thương hiệu uy tín nhiều năm trên thị trường, tủ lạnh Funiki được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo độ bền và hiệu suất ổn định. Với mức giá hợp lý so với chất lượng mang lại, sản phẩm trở thành lựa chọn kinh tế cho các gia đình, đặc biệt phù hợp với người lao động muốn đầu tư một chiếc tủ lạnh bền, tiết kiệm điện và sử dụng lâu dài./.

