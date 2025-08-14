Kinh tế

Kinh doanh

Gia cầm Hòa Phát tăng trưởng lợi nhuận 135% nhờ giá trứng hồi phục

Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận lợi nhuận tăng 135% nhờ giá trứng tăng mạnh, duy trì sản lượng ổn định và mở rộng thị trường tại miền Bắc, Trung, Nam.

Thúy Hà
Dây truyền đóng gói tự động trứng gá Hòa Phát. (Ảnh: Vietnam+)
Dây truyền đóng gói tự động trứng gá Hòa Phát. (Ảnh: Vietnam+)

Sau 7 tháng năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận 135% trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này là nhờ giá trứng tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung giảm. Sản lượng duy trì ổn định gần 1 triệu quả mỗi ngày, tương đương công suất cao nhất trong năm 2024.

Việc nhập khẩu trứng từ các thị trường quen thuộc như Thái Lan và Campuchia bị gián đoạn do điều chỉnh chính sách thương mại và chi phí logistics tăng cao. Bên cạnh đó, các tháng đầu năm giá trứng thấp kỷ lục khiến nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cắt lỗ giảm đàn, dẫn đến nguồn cung giảm, trong khi nhu cầu tiêu dùng trong nước phục hồi nhanh, đẩy giá trứng lên mức cao trong những ngày gần đây.

Giữa thị trường biến động, gia cầm Hòa Phát vẫn giữ sản lượng ổn định nhờ hệ thống chăn nuôi khép kín và kiểm soát chặt chẽ các yếu tố dịch bệnh, an toàn sinh học và chuỗi cung ứng đầu vào. Trung bình mỗi ngày, công ty cung ứng ra thị trường gần 1 triệu quả trứng gà thương phẩm. Năm 2024, tổng sản lượng đạt hơn 330 triệu quả, tăng gần 20 triệu quả so với năm trước.

Với vị thế dẫn đầu về sản lượng trứng gà tại khu vực phía Bắc, công ty đang từng bước mở rộng thị trường vào miền Trung và miền Nam. Hệ thống phân phối liên tục được mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trở lại và đảm bảo đầu ra ổn định.

Trứng gà Hòa Phát hiện có mặt tại hơn 100 siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi và điểm bán lẻ tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng cùng nhiều tỉnh, thành khác. Ngoài kênh bán lẻ, sản phẩm còn được tiêu thụ qua các bếp ăn tập thể, trường học, nhà hàng, khách sạn và khu công nghiệp.

Thời gian tới, Hòa Phát sẽ phát triển thêm các dòng sản phẩm mới, nhằm đa dạng hóa lựa chọn và nâng cao giá trị sử dụng cho người tiêu dùng./.

(Vietnam+)
#Hòa Phát #gia cầm #trứng gà #lợi nhuận #thị trường chăn nuôi #sản lượng trứng #phát triển thị trường
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Xuất khẩu dệt may tăng 9% trong 7 tháng năm 2025

Xuất khẩu dệt may tăng 9% trong 7 tháng năm 2025

Bảy tháng năm 2025, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 26,33 tỷ USD, tăng 5,3 tỷ USD (tương ứng 9%) so cùng kỳ năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao nhiệm vụ tạo lập dữ liệu chuyển đổi số

Việc triển khai và xây dựng các Cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành cần đảm bảo tính quyết liệt, khoa học và chất lượng, với sự tham gia đồng hành của các doanh nghiệp.

Giàn khoan dầu tại Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chu kỳ tăng giá dầu: Khi nào mới trở lại?

Mặc dù triển vọng ngắn hạn còn nhiều thách thức, nhưng một số chuyên gia thị trường cho rằng khả năng phục hồi của giá dầu và cổ phiếu năng lượng trong trung hạn vẫn hiện hữu.