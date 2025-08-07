Kinh tế

Lò cao số 1 Hòa Phát Dung Quất 1 vận hành trở lại, gia tăng sản lượng bán hàng

Hòa Phát Dung Quất lò cao số 1 vận hành ổn định, nâng cao công suất, đóng góp vào mục tiêu sản xuất 16 triệu tấn thép/năm của Tập đoàn.

Thúy Hà
Lò cao số 1 của Hòa Phát Dung Quất 1 vận hành trở lại, gia tăng sản lượng bán hàng. (Ảnh: Vietnam+)
Lò cao số 1 – Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất đã vận hành ổn định trở lại từ ngày 1/8, hỗ trợ sản lượng cho hoạt động bán hàng 6 tháng cuối năm. Hòa Phát Dung Quất đã bảo dưỡng vật liệu chịu lửa cho Lò cao số 1 sau 6 năm hoạt động ổn định.

Hiện nay, Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất đang vận hành 5 lò cao, trong đó có 4 lò của Dự án Hòa Phát Dung Quất 1. Lò cao của Hòa Phát Dung Quất 1 có thể tích 1080 m3. Thể tích lò cao của dự án Hòa Phát Dung Quất 2 là 2500m3, gấp đôi thể tích lò của Dung Quất 1, tiêu hao năng lượng ít hơn. Hòa Phát cũng đầu tư cao hơn tiêu chuẩn môi trường hiện tại, vượt các mức yêu cầu dự kiến trong tương lai, đặc biệt về giảm phát thải CO2, giảm tiêu hao năng lượng.

Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, đầu tư công nghệ hiện đại theo mô hình tuần hoàn khép kín. Hòa Phát thu hồi toàn bộ nhiệt dư, tận dụng khí than dư thừa trong luyện gang, thép làm nhiên liệu cho nồi hơi để phát điện. 6 tháng đầu năm 2025, Hòa Phát tự chủ được 90% lượng điện sản xuất thép, tiết kiệm 3.500 tỷ đồng.

Tháng 9/2025, Tập đoàn sẽ hoàn thành phân kỳ 2 của dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2. Sau khi hoàn thành, sản lượng thép toàn Tập đoàn sẽ đạt tổng cộng 16 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng, đáp ứng 100% nhu cầu với sản phẩm này trên thị trường Việt Nam./.

(Vietnam+)
